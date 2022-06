Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen.



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

158,16 EUR -0,04% (09.06.2022, 08:58)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

159,80 EUR +1,36% (08.06.2022, 17:36)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (09.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der VW-Konzern habe am Mittwoch ein Batterielabor an seinem US-Werk Chattanooga (Tennessee) eröffnet. Dort sollten Systeme für Elektroautos getestet und weiterentwickelt werden, wie Regionalchef Scott Keogh angekündigt habe. Ein ähnliches spezialisiertes Zentrum betreibe Volkswagen beispielsweise schon in Braunschweig.In Salzgitter würden außerdem die Aktivitäten rund um die E-Auto-Akkus gebündelt - im Juli sei dort auch der Baubeginn für eine Fabrik geplant, die eigene Batteriezellen fertigen solle.In den Vereinigten Staaten wolle VW-Vorstandschef Herbert Diess den Marktanteil in den kommenden Jahren deutlich ausbauen. Dabei solle auch ein höherer Anteil an Fahrzeugen mit Elektroantrieben helfen.Voraussichtlich vom Herbst an werde in Chattanooga der Kompakt-SUV ID.4 gebaut - das Modell entstehe bisher in Zwickau und Emden sowie an zwei Standorten in China. Ziel sei eine möglichst lokal verankerte Produktion in den drei großen Regionen Nordamerika, Ostasien und Europa. Nach Angaben des Unternehmens würden 22 Millionen US-Dollar (20,6 Millionen Euro) in das Batterielabor in Chattanooga fließen. Teile der Fabrik dort sollten schrittweise auf die E-Auto-Produktion umgestellt werden.VW setze immer stärker auf Zukunftstechnologien. Autonomes Fahren, Infotainment und ständige Updates würden in künftigen Autos aber viel leistungsstärkere und standardisiertere Mikrochips und Zentralrechner erfordern. So hätten sich gleichzeitig Kosten senken und die wegen der Versorgungskrise zuletzt angespannten Lieferbeziehungen bei Halbleitern verbessern lassen, habe Klaus Hofmockel, Hardware-Entwicklungsmanager bei der IT-Sparte Cariad im Volkswagen-Konzern, gesagt. "Mittelfristig wollen wir die Varianz der Steuergeräte im Fahrzeug reduzieren", habe er erklärt. "Ziel ist es, sämtliche Mikrocontroller auf einen Standard zu bringen." In höher ausgestatteten Wagen seien es heute noch bis zu 100 Steuereinheiten. "Das Auto der Zukunft ist ein High-Performance-Computer auf Rädern", habe Hofmockel erklärt.Konservative sollten eine klare Trendwende abwarten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Volkswagen-Vorzugsaktie. (Analyse vom 09.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: