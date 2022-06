Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

158,36 EUR +2,25% (01.06.2022, 12:22)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

157,92 EUR +2,09% (01.06.2022, 12:08)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (01.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Autotitel seien am Mittwochvormittag besonders gefragt. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Autos kratze mit plus 1,1 Prozent erneut am Zwischenhoch von Mitte April. Im DAX seien VW, Mercedes-Benz und BMW ganz vorne zu finden. Die Papiere von Mercedes-Benz und Volkswagen würden jeweils 1,7 Prozent klettern, BMW steige 1,6 Prozent.Der Branchenexperte Jose Asumendi von JPMorgan begrüße die tags zuvor bekannt gewordenen Pläne der chinesischen Regierung, die Autoindustrie im zweiten Halbjahr anzukurbeln. Aktuelle Pläne seien auf ein kleines Produktionswachstum der chinesischen Autobranche zum Jahresende hinausgelaufen, anstelle des bislang von ihm erwarteten Rückgangs. Als größte Profiteure nenne Asumendi VW und die Zulieferer Continental, Faurecia, Schaeffler und Valeo.So wolle China die Steuer auf einige schadstoffarme Personenkraftwagen um die Hälfte senken. Die Steuersenkung solle für schadstoffarme Autos gelten, die von Juni bis Dezember verkauft würden. Zudem dürften die Autos maximal 300.000 Yuan (knapp 42.000 Euro) kosten, habe es weiter geheißen. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wolle den Konsum nach den strikten Corona-Beschränkungen ankurbeln.Experte George Galliers von Goldman Sachs werde derweil angesichts des Wirtschaftsumfelds und der Lieferkettenprobleme zurückhaltender. Er habe seine weltweiten Absatz- und Produktionsschätzungen gekappt, und rechne in Europa nun mit einem Produktionsrückgang. Die geringeren Volumina seien allerdings bereits ordentlich eingepreist, habe Galliers eingeschränkt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link