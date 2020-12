Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

140,68 EUR -2,58% (11.12.2020, 16:33)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (11.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autokonzerns Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Zur Führungskrise komme jetzt auch noch die Absatzkrise: Nachdem es bereits im Oktober nach einer leichten Stabilisierung im Frühherbst wieder abwärts gegangen sei, habe Volkswagen am Freitag auch für den November anhaltend schwache Zahlen gemeldet. Die Aktie gehöre zu den Top-Verlierern im DAX.VW habe neun Prozent weniger Fahrzeuge ausgeliefert als im November 2019, die Gesamtzahl sei auf 899.900 Stück gesunken. Die Entwicklung seit Jahresbeginn sei noch kritischer, hier liege das Minus derzeit bei 16,5 Prozent. Besonders schwach sei das Geschäft zuletzt in der Heimat Westeuropa gelaufen, die VW-Gruppe habe hier eine Abnahme der Auslieferungen um 13 Prozent verzeichnet. Für Nordamerika habe der Rückgang sogar 13,7 Prozent betragen. Damit seien es seit Januar 20 Prozent weniger gewesen.Auch der wichtigste Einzelmarkt China, wo sich die Lage zwischenzeitlich entspannt habe, sei erneut abgerutscht: 6,9 Prozent weniger verkaufte Autos hätten den Negativtrend aus dem Oktober (minus 3,3 Prozent) noch einmal verschärft. Immerhin: Der chinesische Automarkt erhole sich zusehends und habe fast das Vor-Corona-Niveau erreicht. So seien im November 2,77 Millionen Fahrzeuge an den Mann gebracht worden. Das sei ein Anstieg um 12,6 Prozent zum Vorjahr und der achte monatliche Anstieg in Folge, wie aus Daten des Automobilherstellerverbands CAAM hervorgegangen sei.Dennoch sei Jefferies für VW weiter optimistisch: Das US-Analysehaus habe das Kursziel für die Vorzugsaktien von 145 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "hold" belassen. Die E-Mobilitätsstrategie des Autobauers sei zwar konsequent, aber hohe Fixkosten hätten es riskant gemacht, Absatz in anderen Segmenten zu verlieren, habe Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Branchestudie geschrieben. Die Bilanz sei zudem schwächer als in dieser Phase des Zyklus zu erwarten sei und es blieben Führungsprobleme.Auch "Der Aktionär" bleibe optimistisch für VW: Die Absatzzahlen seien sicherlich nicht erfreulich - jedoch vor dem Corona-Hintergrund kein Weltuntergang. Immerhin zeige sich mit China der wichtigste und größte Automarkt der Welt in starker Verfassung. Wichtig wäre, dass VW jetzt schnellstmöglich den Führungsstreit beilege und VW-Chef Herbert Diess seinen eingeschlagenen Weg (in Richtung Elektromobilität und mehr Effizienz) konsequent weitergehen könne.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:140,50 EUR -3,01% (11.12.2020, 16:47)