Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (10.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.VW habe am Mittwoch ein Batterielabor an seinem US-Werk Chattanooga (US-Bundesstaat Tennessee) eröffnet. Dort sollten Systeme für Elektroautos getestet und weiterentwickelt werden. VW-Chef Herbert Diess wolle den Marktanteil in den USA in den kommenden Jahren deutlich ausbauen. Helfen solle dabei ein höherer Anteil an Elektroautos, die der Wolfsburger Konzern vor Ort bauen wolle. Bereits ab Herbst werde in Chattanooga der Kompakt-SUV ID.4 vom Band rollen - das Modell entstehe bisher in Zwickau und Emden sowie an zwei Standorten in China. Die Entwicklung hin zur Elektromobilität solle auch ein neues Batterielabor am US-Standort Chattanooga beschleunigen. Nach Angaben von VW würden 22 Mio. USD in den Aufbau fließen.Die Elektro-Strategie von VW stimme. Die Software-Tochter Cariad müsse aber in nächster Zeit Erfolge vorweisen. Hier gelte es Boden auf die jungen wilden der Elektromobilität-Szene wie XPeng, Nio & Co gutzumachen.Trotz der guten Nachrichten und einer Kurszielerhöhung HSBC komme die VW-Aktie derzeit nicht vom Fleck. Aus technischer Sicht habe die wichtige Unterstützung bei 135 Euro gehalten. In der Folge habe die VW-Aktie wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Im Anschluss an das Break der 50-Tage-Linie bei 150,74 Euro sei dem Papier jedoch etwas die Puste ausgegangen. Der VW-Aktie eröffne sich neues Kurspotenzial, sobald die wichtige 200-Tage-Line bei 174,00 Euro geknackt werde. Ein Bruch dieser Linie hätte auch eine Trendwende aus mittelfristiger Sicht zur Folge, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.06.2022)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:154,80 EUR -0,27% (10.06.2022, 10:25)