Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (28.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Ein schwacher Ausblick von Volkswagen für das Gesamtjahr habe bei den Börsianern für lange Gesichter gesorgt. Die Aktie sei wieder unter die psychologisch wichtige 200-Euro-Marke abgetaucht.Dennoch bleibe Goldman Sachs für die Aktie bullish.Mit den Zahlen für das dritte Quartal habe Volkswagen nicht ganz überzeugen können. Vor allem der vorsichtige Ausblick sorge für lange Gesichter bei den Anlegern. "Die Ergebnisse des dritten Quartals zeigen einmal mehr, dass wir die Verbesserung der Produktivität im Volumenbereich jetzt konsequent vorantreiben müssen", habe Vorstandschef Herbert Diess weitere Einsparungen angemahnt.Dennoch bleibe Goldman Sachs bei seiner Kaufempfehlung für die VW-Aktie. Der Autokonzern habe im dritten Quartal die Erwartungen leicht übertroffen, habe Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Allerdings habe das vor allem an den Beiträgen von der Nutzfahrzeug-Holding Traton und den Finanzdienstleistungen gelegen. Ohne deren Berücksichtigung hätte der operative Gewinn (EBIT) auf Konzernebene deutlich unter den Erwartungen gelegen. Galliers Kursziel laute 301 Euro.Durch den schwachen Ausblick stehe die VW-Aktie unter Druck. Das Break der wichtigen 200-Tage-Linie bei 204,18 Euro sei damit vorerst vom Tisch.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die Volkswagen-Vorzugsaktie zu halten. (Analyse vom 28.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link