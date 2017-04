WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2016 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,297 Millionen (2015: 9,931 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht verringert 11,9 Prozent.



In Westeuropa stammen 22,3 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2016 auf 217 Milliarden Euro (2015: 213 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 5,4 Milliarden Euro (2015: -1,4 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in 11 Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 120 Fertigungsstätten. 626.715 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 43.000 Fahrzeuge, sind mit fahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (18.04.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Automobilherstellers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der VW-USA-Chef, Hinrich Woebcken, sehe Volkswagen in Amerika "gut aufgestellt" (Interview mit der Deutschen Presse-Agentur). Die New York Motor Show möchte man nutzen, um das Image in den USA wieder aufzupeppen. Insbesondere mit seinen SUVs wolle Volkswagen in Zukunft wieder Pluspunkte bei den Kunden zu machen.Im März habe der Konzern den Absatz um 2,5% in die Höhe geschraubt. Grund sei die weiterhin gute Nachfrage in Europa sowie der nach wie vor auf hohem Niveau verharrende US-Markt gewesen. Ziehe man aber die ersten drei Monate im Jahr 2017 heran, so seien die Verkäufe von VW um 0,5% auf 2,5 Mio. Autos zurückgegangen. Schuld daran sei vor allem China. Dort habe es für VW ein Minus von knackigen 6,7% auf 891.500 Einheiten gegeben.Bei VW würden aktuell die positiven Impulse für das Wertpapier fehlen. Dass der Autobauer zusammen mit Mobvoi künstliche Intelligenz in Autos entwickeln und implementieren wolle, sei die Voraussetzung dafür, dass VW auch in der Zukunft im Konzert der großen und wichtigsten Autobauer der Welt mitspielen wolle. VW müsse in punkto neue Mobilitätskonzepte und Elektromobilität in den nächsten Monaten kräftig auf die Tube.Die Volkswagen-Aktie ist derzeit nur eine Halteposition, so Jochen Kauper, Redakteur von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.04.2017)Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:132,30 EUR +1,36% (18.04.2017, 08:51)Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:131,15 EUR -0,57% (13.04.2017, 17:35)ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:DE0007664039