ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2016 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,297 Millionen (2015: 9,931 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht verringert 11,9 Prozent.



In Westeuropa stammen 22,3 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2016 auf 217 Milliarden Euro (2015: 213 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 5,4 Milliarden Euro (2015: -1,4 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 120 Fertigungsstätten. 626.715 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 43.000 Fahrzeuge, sind mit fahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (14.03.2018/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktie: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 trotz Dieselkrise - AktienanalyseDer Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) hat am Dienstag seinen Geschäftsbericht 2017 veröffentlicht und ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 präsentiert, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Der deutsche Automobilhersteller habe bei fast allen wesentlichen Kennzahlen Rekordwerte erreichen können. Weltweit seien 10,7 Mio. Fahrzeuge ausgeliefert worden, 4,3% mehr als im Jahr 2016 und mehr als je zuvor.Die Umsatzerlöse seien 2017 auf EUR 230,7 Mrd. um 6,2% gegenüber dem Vorjahreswert (EUR 217,9 Mrd.) gestiegen, und somit auf eine neue Bestmarke, habe Finanzvorstand Frank Witter auf der Jahrespressekonferenz berichtet. Das operative Ergebnis habe EUR 13,8 Mrd. betragen und sei laut Witter, das beste Ergebnis, das der VW Konzern je erreicht habe. Grund dafür seien positive Volumen-, Mix- und Margeneffekte sowie verbesserte Produktkosten.Das Finanzergebnis 2017 sei von EUR 0,2 Mrd. im Jahr 2016 auf EUR 0,1 Mrd. gesunken. Das Ergebnis nach Steuern habe bei EUR 11,6 Mrd. (EUR 5,4 Mrd. im Vorjahr) gelegen. Mit 16,3% sei die Steuerquote 2017 erheblich geringer gewesen, verglichen zum Vorjahr mit 26,2%. Das habe an der beschlossenen US-Steuerreform gelegen, die zu einem einmaligen positiven, nicht liquiditätswirksamen Bewertungseffekt in Höhe von EUR 1,0 Mrd. geführt habe.Für das Jahr 2018 erwarte der deutsche Automobilhersteller einen Anstieg der Auslieferungen, die den Vorjahreswert moderat übertreffen würden. Es werde ein Anstieg der Umsatzerlöse um bis zu 5% über den Vorjahreswert erwartet. Herausforderungen würden sich besonders aus dem konjunkturellen Umfeld, der steigenden Wettbewerbsintensität, der volatilen Wechselkursverläufen sowie der Dieselthematik ergeben.Vorstandsvorsitzender Matthias Müller habe angekündigt, das bis Ende 2022 an 16 Standorten weltweit batterieelektrische Fahrzeuge produziert werden sollten. Derzeit würden im Konzern an drei Standorten E-Fahrzeuge produziert. Um für den außerordentlichen Ausbau der umweltfreundlichen Elektromobilität die Batteriekapazitäten zu sichern, seien bereits Partnerschaften mit Batterieherstellern für Europa und für China eingegangen worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:155,78 EUR +0,82% (14.03.2018, 13:24)Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:156,52 EUR +1,33% (14.03.2018, 13:38)