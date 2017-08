Kursziel

Volkswagen-Vorzugsaktie Firma Aktienanalyst Datum 175,00 Buy Kepler Cheuvreux Thomas Besson 09.08.2017 194,00 Buy Citigroup Michael Tyndall 09.08.2017 213,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 09.08.2017 135,00 Equal-Weight Morgan Stanley Harald Hendrikse 09.08.2017 150,00 Market-perform Bernstein Research Max Warburton 09.08.2017 145,00 Hold Jefferies & Company Philippe Houchois 07.08.2017 160,00 Hold Deutsche Bank Tim Rokossa 02.08.2017 180,00 Buy UBS Patrick Hummel 31.07.2017 200,00 Conviction Buy Goldman Sachs Stefan Burgstaller 31.07.2017 - Halten DZ BANK Michael Punzet 28.07.2017 150,00 Neutral Macquarie Research Christian Breitsprecher 28.07.2017 141,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 28.07.2017 169,00 Strong buy S&P Capital Caren Ngo Siew Teng 27.07.2017 150,00 Kaufen Nord LB Frank Schwope 27.07.2017 166,00 Buy equinet Tim Schuldt 24.07.2017 170,00 Outperform BNP Paribas Stuart Pearson 24.07.2017 180,00 Buy HSBC Horst Schneider 18.07.2017 174,00 Overweight Barclays Capital Kristina Church 13.07.2017 105,00 Sell Berenberg Bank Alexander Haissl 04.07.2017 155,00 Hold Warburg Research Marc-Rene Tonn 23.06.2017 137,00 Hold Commerzbank Sascha Gommel 04.05.2017 145,00 Hold Société Générale Stephen Reitman 19.04.2017 142,00 Halten Bankhaus Lampe Christian Ludwig 29.11.2016

Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2016 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,297 Millionen (2015: 9,931 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht verringert 11,9 Prozent.



In Westeuropa stammen 22,3 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2016 auf 217 Milliarden Euro (2015: 213 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 5,4 Milliarden Euro (2015: -1,4 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 120 Fertigungsstätten. 626.715 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 43.000 Fahrzeuge, sind mit fahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (11.08.2017/ac/a/d)



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) nach Bekanntgabe der Halbjahreszahlen zu? 213,00 Euro oder 105,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Volkswagen AG hat am 27. Juli 2017 ihren Halbjahresfinanzbericht 2017 präsentiert. Die Wolfsburger steigerten im zweiten Quartal den Umsatz im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 4,7 Prozent auf 59,7 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern kletterte auf mehr als das Doppelte und betrug 4,55 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 3,2 Milliarden Euro - fast dreimal so viel wie vor Jahresfrist. Bei der Ergebnisprognose allerdings bleibt Finanzchef Frank Witter vorsichtig. Vom Umsatz sollen insgesamt vor Zinsen und Steuern 6 bis 7 Prozent als operativer Gewinn hängen bleiben. Nach dem ersten Halbjahr steht die Marge bereits bei 7,7 Prozent.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Volkswagen-Vorzugsaktie anbetrifft, hat Jose Asumendi, Analyst der US-Bank J.P. Morgan, die "overweight"-Einstufung für den Titel mit einem Kursziel von 213 Euro nach Bekanntgabe der Umstiegsprämien für Besitzer älterer Dieselfahrzeuge bestätigt. Dies sei ein mutiger Schritt in die richtige Richtung, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom 9. August. Seines Erachtens dürfte dies für die Aktien ein positiver Kurstreiber sein.Morgan Stanley hat indes die Bewertung für die Volkswagen-Vorzugsaktie angesichts der geplanten Umstiegsprämie auf "equal-weight" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Das Angebot diene dazu, Fahrverbote in Großstädten zu verhindern und den Verkauf von Dieselmotoren aufrechtzuerhalten, schrieb Analyst Harald Hendrikse am 9. August in einer Studie. Er glaube aber an eine nur begrenzte Wirkung. Seiner Schätzung nach würden "nur" 60.000 alte emissionsstarke Diesel von den Straßen verschwinden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Volkswagen-Vorzugsaktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick:Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:127,15 EUR -0,66% (10.08.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:126,899 EUR -0,92% (10.08.2017, 20:20)ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:DE0007664039