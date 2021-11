Kursziel

VW-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 170,00 Underperform Jefferies Philippe Houchois 08.11.2021 240,00 Kaufen DZ BANK Michael Punzet 02.11.2021 237,00 Market-perform Bernstein Research Arndt Ellinghorst 01.11.2021 260,00 Buy Warburg Research Mustafa Hidir 01.11.2021 270,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 29.10.2021 235,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 29.10.2021 221,00 Kaufen Independent Research Sven Diermeier 29.10.2021 285,00 Buy Kepler Cheuvreux Michael Raab 29.10.2021 301,00 Buy Goldman Sachs George Galliers 28.10.2021 225,00 Kaufen NORD/LB Frank Schwope 28.10.2021 310,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 28.10.2021 300,00 Buy UBS Patrick Hummel 28.10.2021



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

188,40 EUR +1,59% (12.11.2021, 11:53)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

188,08 EUR +1,27% (12.11.2021, 11:39)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (12.11.2021/ac/a/d)







Wolfsburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 310,00 Euro oder 170,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Volkswagen AG hat am 28. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2021 bekannt gegeben.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 28. Oktober berichtete, würden die umfangreichen Produktionsstopps wegen des Chipmangels beim Volkswagen-Konzern deutliche Spuren hinterlassen. So gehe das Unternehmen wegen des jüngsten Einbruchs der Verkäufe nun nicht mehr davon aus, im Gesamtjahr spürbar mehr Fahrzeuge auszuliefern als in dem von Corona-Lockdowns stark belasteten schwachen Vorjahr.Auch in den Finanzzahlen des 3. Quartals hätten sich die Engpässe gezeigt. Der Umsatz sei um 4,1 Prozent auf 56,9 Milliarden Euro zurückgegangen. Das um Sondereinflüsse bereinigte operative Ergebnis sei um 12,1 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro gefallen. Auf Konzernebene habe VW damit aber besser abgeschnitten als von Experten zuvor gedacht, und das Renditeziel bestätigt.Unter dem Strich habe überraschend ein Gewinnanstieg gestanden: Das Ergebnis nach Steuern habe um 5,6 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro zugelegt. Dabei spielten Veränderungen im Finanz- und Beteiligungsergebnis sowie bei den Steuern eine Rolle, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Volkswagen-Vorzugsaktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von RBC. Die kanadische Bank hat die Einstufung für den Titel auf "outperform" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Wie Analyst Tom Narayan in einer am 28. Oktober vorliegenden Studie schrieb, habe der Autobauer mit einer gedämpften Profitabilität im Auto-Kerngeschäft ein unschönes drittes Quartal hinter sich. All dies ändere aber nichts an seiner positiven These für die Aktie. Tesla nicht mithalten, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am 8. November vorliegenden Studie. Die Wolfsburger seien zu komplex aufgestellt und hätten mit Altlasten sowie dem Regierungseinfluss zu kämpfen. Tesla sei zwar keine existenzielle Bedrohung, die VW-Aktie zu besitzen, sei vor diesem Hintergrund aber nicht attraktiv.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Volkswagen-Vorzugsaktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick: