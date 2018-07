Kursziel

Volkswagen-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 178,00 Buy HSBC Horst Schneider 25.07.2018 222,00 Buy Kepler Cheuvreux Michael Raab 23.07.2018 210,00 Buy Jefferies & Company Philippe Houchois 20.07.2018 210,00 Overweight Barclays Capital Dorothee Cresswell 19.07.2018 222,00 Outperform Credit Suisse Daniel Schwarz 18.07.2018 180,00 Kaufen Nord LB Frank Schwope 17.07.2018 217,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 13.07.2018 160,00 Equal-Weight Morgan Stanley Harald Hendrikse 12.07.2018 208,00 Buy Société Générale Stephen Reitman 12.07.2018 210,00 Buy Deutsche Bank Gaetan Toulemonde 11.07.2018 220,00 Outperform Bernstein Research Max Warburton 11.07.2018 210,00 Buy UBS AG Patrick Hummel 10.07.2018 156,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 03.07.2018 128,00 Kauf DZ BANK Michael Punzet 19.06.2018 162,00 Neutral equinet AG Tim Schuldt 15.06.2018 210,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 14.06.2018 214,00 Outperform BNP Paribas Stuart Pearson 31.05.2018 183,00 Buy S&P Capital Adrian Ng 27.04.2018 198,00 Kaufen LBBW Frank Biller 27.04.2018 241,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Stefan Burgstaller 26.04.2018

WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2016 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,297 Millionen (2015: 9,931 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht verringert 11,9 Prozent.



In Westeuropa stammen 22,3 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2016 auf 217 Milliarden Euro (2015: 213 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 5,4 Milliarden Euro (2015: -1,4 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 120 Fertigungsstätten. 626.715 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 43.000 Fahrzeuge, sind mit fahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (31.07.2018/ac/a/d)







Wolfsburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 241,00 Euro oder 128,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Volkswagen AG wird am 1. August die Geschäftszahlen zum 2. Quartal 2018 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Volkswagen-Vorzugsaktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der Schweizer Bank Credit Suisse: Analyst Daniel Schwarz hat die Einstufung vor Quartalszahlen auf "outperform" mit einem Kursziel von 222 Euro belassen. Er rechne mit starken Ergebnissen der Wolfsburger, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am 18. Juli vorliegenden Branchenstudie. Wegen Engpässen bei der Produktion könne der Ausblick des Autobauers auf das zweite Halbjahr aber zurückhaltend ausfallen.Die niedrigste Kursprognose stammt von der DZ BANK. Analyst Michael Punzet hat den fairen Wert für die Volkswagen-Vorzugsaktie von 140 auf 128 Euro gesenkt und die Einstufung auf "verkaufen" belassen. Die aktuell negativen Nachrichten um den Autokonzern würden seine vorsichtige Haltung bezüglich des Dieselskandals bestätigen, schrieb Punzet in einer Studie vom 19. Juni.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Volkswagen-Vorzugsaktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick: