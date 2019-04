Kursziel

Volkswagen-Aktie

(EUR) Rating

Volkswagen-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 170,00 Equal-Weight Morgan Stanley Harald Hendrikse 05.04.2019 186,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 03.04.2019 195,00 Buy Merrill Lynch Kai Müller 03.04.2019 160,00 Hold Jefferies & Company Philippe Houchois 02.04.2019 179,00 Overweight Barclays Capital Dorothee Cresswell 29.03.2019 191,00 Buy Kepler Cheuvreux Michael Raab 28.03.2019 200,00 Buy Société Générale Stephen Reitman 21.03.2019 210,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 18.03.2019 200,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 15.03.2019 201,00 Outperform Credit Suisse Daniel Schwarz 13.03.2019 160,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 13.03.2019 175,00 Kaufen Nord LB Frank Schwope 13.03.2019 210,00 Buy UBS AG Patrick Hummel 12.03.2019



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

149,32 EUR +0,38% (08.04.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

149,10 EUR +2,08% (08.04.2019, 19:54)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2018 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,8 Millionen (2017: 10,7 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,3 Prozent. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2018 auf 236 Milliarden Euro (2017: 230 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 12,2 Milliarden Euro (2017: 11,5 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern wird sein automobiles Kerngeschäft neu ausrichten, u.a. mit fast 70 neuen E-Modellen bis zum Jahr 2028. Zudem stehen der Ausbau von Batterietechnologie und autonomes Fahren als neue Kernkompetenzen im Fokus. Parallel dazu wird als zweite Säule ein markenübergreifender Geschäftsbereich für intelligente Mobilitätslösungen aufgebaut.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 122 Fertigungsstätten. 664.496 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (09.04.2019/ac/a/d)





Wolfsburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 210,00 Euro oder 160,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Volkswagen AG hat am 12. März die Zahlen zum 4. Quartal 2019 bekannt gegeben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 12. März zu entnehmen ist, büßten die Marken des Volkswagen-Konzerns im vergangenen Jahr vor allem wegen der Einführung neuer Abgas- und Verbrauchstests teilweise deutlich an Gewinn ein. Bei der Kernmarke VW sei das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen von 3,3 auf 3,2 Milliarden Euro gefallen, obwohl der Umsatz um 6,8 Prozent auf 84,6 Milliarden Euro geklettert sei. Die Umsatzrendite sei auf 3,8 Prozent gefallen. Mit dem Wert habe VW das selbst gesetzte Ziel verfehlt, zumindest das untere Ende der Bandbreite von 4 bis 5 Prozent zu erreichen.Neben WLTP hätten das Unternehmen höhere Rabatte einiges Geld gekostet, unter anderem die so genannte Umweltprämie für den Umtausch alter Dieselautos. Aber auch Wechselkurseffekte und Vorleistungen für neue Elektromodelle hätten negativ zu Buche geschlagen.VW-Chef Diess treibe die Bemühungen in der Elektromobilität weiter voran. Der Konzern wolle noch mehr reine Elektromodelle auf die Straße bringen. Bis 2028 sollten fast 70 neue E-Autos in den Verkauf gehen. Bisher habe VW von 50 E-Modellen gesprochen. In den kommenden zehn Jahren wolle VW dann 22 Millionen Elektroautos auf eigenen Plattformen bauen statt bisher 15 Millionen.Der Umsatz sei konzernweit um 2,7 Prozent auf 235,8 Milliarden Euro gestiegen, der Nettogewinn um 6 Prozent auf 12,2 Milliarden. Wie in den Vorjahren habe die Dieselaffäre erneut Milliarden gekostet. Die Kosten zur Bewältigung der Softwaremanipulation bei Dieselmotoren seien vergangenes Jahr um weitere 3,2 Milliarden auf rund 29 Milliarden Euro geklettert. In Deutschland seien nach Angaben des Konzerns derzeit rund 46.000 Klagen auf Schadenersatz oder Rückabwicklung anhängig, im Ausland weitere eintausend.Diess erwarte für das neue Jahr ein Umsatzplus von bis zu 5 Prozent und leicht steigende Auslieferungszahlen. Bei der Umsatzrendite des operativen Gewinns rechne er mit einem Wert zwischen 6,5 und 7,5 Prozent, sie habe um Sondereinflüsse bereinigt im Vorjahr bei 7,3 Prozent gelegen. Die zweite Hälfte des Jahres sollte dabei besser laufen als das erste Halbjahr.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Volkswagen-Vorzugsaktie anbetrifft, hat u.a. die Deutsche Bank mit 210 Euro das höchste Kursziel genannt. Die Einstufung für den Titel wurde nach einem Treffen mit dem Management des Autobauers auf "buy" belassen. Bei der Tochter AUDI sei nun ein neues Team am Start, das einen aggressiven Umstrukturierungsplan vorgelegt habe, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am 18. März vorliegenden Studie. Falls dieser wie geplant umgesetzt werde, könnte das operative Ergebnis (EBIT) des Gesamtkonzerns um rund 2 Milliarden Euro steigen.Die niedrigste Kursprognose für Volkswagen kommt z.B. von Jefferies: Das Analysehaus hat den Titel von "buy" auf "hold" abgestuft und das Kursziel von 180 auf 160 Euro gesenkt. Die Kluft zwischen dem Kurs der Aktie von Volkswagen und der Bewertung der einzelnen Teile des Konzerns verbleibe auf einem Rekordhoch, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am 2. April vorliegenden Studie. Zudem stünden den etwas höheren Schätzungen für die Ergebnisse im kommenden Jahr eine von ihm prognostizierte Marktschwäche gegenüber, die vor allem dem Thema CO2-Emissionen geschuldet sei.In den Hintergrund rücke die Tatsache, dass der Wolfsburger Autokonzern derzeit vieles richtig mache: Die Kooperation mit Amazon.com etwa, um die Produktion besser und effektiver zu gestalten, Batteriezellen von SK Innovation, autonomes Fahren mit BAIDU, das passe. Auch die Roboter-Autos würden in Zukunft ein wichtiges Puzzel-Teil im Umbau des gesamten VW-Konzerns sein.Zudem habe in der Vergangenheit der eine oder andere Insiderkauf für Aufmerksamkeit gesorgt. Erst vor knapp drei Wochen habe Vorstandschef Herbert Diess für 2 Mio. Euro Aktien des VW-Konzerns gekauft. Am Mittwoch habe Der VW-Markenvorstand Ralf Brandstätter nachgekauft.Für die nächsten Tage gelte: Die VW-Aktie müsse in einem freundlichen Gesamtmarkt den Abwärtstrendkanal knacken. Dieser verlaufe bei 153,80 Euro. Im Anschluss wäre das nächste Etappenziel die obere Begrenzung des Seitwärtstrends (154,50 Euro). Wird diese genommen, ist der Weg nach oben bis zur Marke von 165 Euro frei, so Jochen Kauper von "Der Aktionär".Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Volkswagen-Vorzugsaktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick: