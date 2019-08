Kursziel

Volkswagen-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 190,00 Buy Merrill Lynch Kai Müller 23.08.2019 - Buy UBS AG Patrick Hummel 22.08.2019 180,00 Outperform Bernstein Research Max Warburton 22.08.2019 210,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 21.08.2019 160,00 Kaufen Nord LB Frank Schwope 19.08.2019 210,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 31.07.2019 210,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 26.07.2019 203,00 Outperform Credit Suisse Daniel Schwarz 26.07.2019 169,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 25.07.2019

Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

142,18 EUR +0,72% (26.08.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

142,36 EUR +1,50% (26.08.2019, 22:25)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2018 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,8 Millionen (2017: 10,7 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,3 Prozent. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2018 auf 236 Milliarden Euro (2017: 230 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 12,2 Milliarden Euro (2017: 11,5 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 122 Fertigungsstätten. 664.496 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (27.08.2019/ac/a/d)







Wolfsburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 210,00 Euro oder 160,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Volkswagen AG hat am 25. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2019 veröffentlicht.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 25. Juli hat der Volkswagen-Konzern inmitten der Branchenflaute ein gutes zweites Quartal hinter sich und mehr Gewinn erzielt als erwartet. Der Umsatz sei im Vorjahresvergleich trotz geringerer Auslieferungen um 6,6 Prozent auf 65,2 Milliarden Euro geklettert. Das um Sondereinflüsse bereinigte operative Ergebnis sei zwar um 8,1 Prozent auf 5,13 Milliarden Euro zurückgegangen, habe damit aber über den Erwartungen von Analysten gelegen. Die entsprechende Marge habe 7,9 Prozent betragen, was im derzeitigen Branchenumfeld vergleichsweise viel sei.Besser sei es insbesondere beim Sportwagenbauer Porsche gelaufen, aber auch die Kernmarke VW Pkw habe den operativen Gewinn gesteigert. Der Konzern verdiene gut am steigenden Anteil der teureren SUV-Modelle. Unter dem Strich sei der Gewinn um fast ein Viertel auf 4,12 Milliarden Euro gestiegen. Vor einem Jahr habe die Dieselaffäre mit 1,6 Milliarden Euro belastet. Die Prognosen bestätigten die Wolfsburger, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Volkswagen-Vorzugsaktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose u.a. von RBC. Das Analysehaus hat das Kursziel für Volkswagen-Vorzugsaktien nach Zahlen zum 2. Quartal von 202 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Die Kennziffern hätten aufgezeigt, wie ein höherer SUV-Anteil beim Fahrzeugabsatz einen bedeutenden Ergebnisbeitrag leisten könne, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am 31. Juli vorliegenden Studie. Dieser Trend dürfte sich auf absehbare Zeit nicht verlangsamen. Der Experte habe seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für den Autokonzern der Jahre 2019 und 2020 erhöht.Die NORD/LB dagegen hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktien nach rückläufigen Auslieferungszahlen für Juli von 175 auf 160 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "kaufen" belassen. Analyst Frank Schwope habe in einer am 19. August vorliegenden Studie die Senkung des Kursziels als "marktbedingt" bezeichnet. Er rechne für den Autobauer im zweiten Halbjahr mit einem weltweiten Absatzanstieg.Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge prüft Volkswagen derzeit eine Beteiligung an einem chinesischen Zulieferer, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 23. August. Auf den Batteriehersteller Guoxuan High-Tech solle es VW abgesehen haben. Dieser zähle zu den drei größten chinesischen Anbietern, die insgesamt auf einen Marktanteil von 80 Prozent kämen. Der VW-Konzern habe indes mitgeteilt, derzeit mit mehreren lokalen Zulieferern für eine mögliche Kooperation im Gespräch zu sein. Durch eine Kooperation mit Guoxuan könnte VW seine Batterieproduktion in China deutlich steigern.Am Freitag, 23. August, habe die VW-Aktie die Erholungsbewegung der vergangenen Handelstage weiter fortsetzen können. Bereits investierte Anleger halten daher weiter an der Aktie fest und belassen den Stoppkurs bei 135 Euro, Neueinsteiger warten unterdessen weiterhin den Sprung über die 200-Tage-Linie bei 147,60 Euro ab, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär" weiter.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Volkswagen-Vorzugsaktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick: