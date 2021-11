Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) ist ein international tätiges Mobilfunkunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in Newbury (Berkshire). Die Zentrale befindet sich jedoch in London. Im Geschäftsjahr 2019/2020 (bis zum 31. März 2020) erzielte Vodafone weltweit einen Umsatz von rund 45 Milliarden Euro und die Anzahl der Beschäftigten betrug rund 95.200. Die deutsche Vodafone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vodafone Group Plc und wird seit Oktober 2015 von Johannes Ametsreiter geleitet. Der deutsche Teil von Vodafone hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt etwa 16.000 Mitarbeiter.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPF) unter die Lupe.Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone erwarte nach guten Geschäften in den ersten sechs Monaten ein etwas besseres Jahresergebnis. Zudem habe der Vorstand die Prognose für den Mittelzufluss erhöht. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/22 habe das Unternehmen mehr erlösen können als von Analysten erwartet. Die Aktie klettere um rund sieben Prozent nach oben.Laut der neuen Prognose solle das bereinigte EBITDA AL im noch bis Ende März 2022 laufenden Geschäftsjahr bei 15,2 bis 15,4 Milliarden Euro liegen. Bislang habe Vodafone am unteren Ende der Spanne noch 200 Millionen Euro weniger auf dem Zettel gehabt. Ein Jahr zuvor habe der Wert bei 14,6 Milliarden gelegen. Der bereinigte freie Mittelzufluss solle nun mindestens 5,3 Milliarden Euro betragen. Das seien 100 Millionen Euro mehr als bislang in Aussicht gestellt und 200 Millionen mehr als ein Jahr zuvor. Als Zwischendividende wolle der Vorstand um Konzernchef Nick Read 4,5 Cent je Aktie zahlen.Vodafone schaue sich aktiv nach "wertschöpfenden Übernahmen und Fusionen" um, habe Read bekräftigt. Unter anderem suche die Vodafone-Funkturmgesellschaft Vantage Towers aktiv nach Fusionsmöglichkeiten. "Wir gehen davon aus, Vantage Towers aus der Gruppe zu entkonsolidieren und einen Teil unserer Beteiligung im Laufe der Zeit zu monetarisieren", habe es seitens des Konzerns geheißen. Bereits zuvor habe Read gesagt, er unterstütze Konsolidierungen unter den passenden Konditionen und befürworte sinnvolle Fusionen und Kooperationen in Europa.Im ersten Halbjahr sei der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um fünf Prozent auf knapp 22,5 Milliarden Euro gestiegen und damit mehr als von Analysten erwartet. Dabei hätten vor allem höhere Serviceumsätze in Europa und Afrika sowie gestiegene Handy-Verkäufe geholfen. Mehr als ein Viertel des Konzernerlöses habe Vodafones wichtigster Markt Deutschland beigesteuert. Dort sei der Serviceumsatz im ersten Halbjahr um rund ein Prozent auf knapp 5,8 Milliarden Euro gestiegen.Auch dank Synergien und Kostensenkungen habe Vodafone in Deutschland sein Betriebsergebnis deutlich stärken können. Das bereinigte EBITDA AL sei um 7,7 Prozent auf fast 2,9 Milliarden Euro gestiegen. Konzernweit sei der Wert um fast acht Prozent auf 7,6 Milliarden Euro hochgegangen. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn habe bei 996 Millionen Euro gelegen, nach knapp 1,3 Milliarden ein Jahr zuvor. Damals habe Vodafone allerdings einen Sonderertrag aus der Fusion von Vodafone Australia und TPG Telecom verbucht.Die starken Zahlen würden der Vodafone-Aktie neuen Schwung geben. Nachdem der Stoppkurs zuletzt nur knapp verfehlt worden sei, helle sich das Chartbild somit wieder auf.Angesichts der hohen Dividende und der guten Entwicklung bleiben Anleger an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Der Stopp liege unverändert bei 1,27 Euro. (Analyse vom 16.11.2021)Mit Material von dpa-AFX