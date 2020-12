Börsenplätze Vodafone-Aktie:



Kurzprofil Vodafone Group Plc:



Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPF) ist ein international tätiges Mobilfunkunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in Newbury (Berkshire). Die Zentrale befindet sich jedoch in London.



Vodafone erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 41,0 Milliarden GBP und beschäftigte weltweit 107.667 Mitarbeiter. Die deutsche Vodafone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vodafone Group Plc und und wird seit Oktober 2015 von Hannes Ametsreiter geleitet. Der deutsche Teil von Vodafone hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt etwa 11.000 Mitarbeiter. (22.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPF) unter die Lupe.Vodafone gehe bei der Übernahme von Kabel Deutschland nach jahrelangem Stillstand einen weiteren Schritt. Man habe sich mit dem Hedgefonds Elliott und den beiden Kabel Deutschland-Aktionären D. E. Shaw und UBS O'Connor LLC, auf den Verkauf ihrer Aktien geeinigt, habe der britische Telekomkonzern am Dienstag mitgeteilt.Elliott, der Hedgefonds des bekannten Investors Paul Singer, und die beiden anderen Investoren würden zusammen 17,1 Prozent an Kabel Deutschland halten. Für 103 Euro je Aktie könne Vodafone diesen Anteil nun übernehmen und halte den Angaben zufolge dann 93,8 Prozent. Die Kosten lägen dafür bei 1,56 Milliarden Euro. Wenn zusätzlich noch die verbleibenden Kleinaktionäre die Offerte annehmen würden, lege Vodafone für den Kauf aller ausstehenden Aktien insgesamt 2,12 Milliarden Euro auf den Tisch.Vodafone habe die Übernahme von Kabel Deutschland im Juni 2013 verkündet und im Frühjahr 2014 vollzogen. Vodafone habe seinerzeit 84,53 Euro je Kabel-Aktie geboten. Vor allem Paul Singer habe mit Forderungen nach einem höheren Angebotspreis für Furore gesorgt. Der Hedgefonds habe 13,5 Prozent der Kabel Deutschland-Anteile erworben - mit dem Ziel, den Preis in die Höhe zu treiben. Im Jahr 2019 hätten sich Elliott und Vodafone schon vor Gericht um einen höheren Preis gestritten.Die Einigung bei Kabel Deutschland sei für Vodafone positiv. Für einen nachhaltig steigenden Aktienkurs reiche der Deal aber nicht. Wichtiger werde das 2021 anstehende IPO der Funkturm-Tochter Vantage Towers. Dadurch dürften verborgene Werte gehoben werden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Vodafone.