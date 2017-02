ISIN Vodafone-Aktie:

GB00BH4HKS39



WKN Vodafone-Aktie:

A1XA83



Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VODI



London Domestic Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VOD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VODPD



Kurzprofil Vodafone Group Plc:



Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) ist ein international tätiges Mobilfunkunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in Newbury (Berkshire). Die Zentrale befindet sich jedoch in London.



Vodafone erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2013 einen Umsatz von 44,4 Mrd. GBP und beschäftigte weltweit 91.272 Mitarbeiter. Die deutsche Vodafone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vodafone Group Plc und wird zurzeit von Jens Schulte-Bockum geleitet. Der deutsche Teil von Vodafone hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt etwa 12.000 Mitarbeiter. (17.02.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktie arbeitet an einem Boden - ChartanalyseSeit Ende 2008 kann ein ungebrochener Aufwärtstrendkanal in dem Kursverlauf von Vodafone (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) eingezeichnet werden, der die Aktie von 1,200 auf 3,545 Euro aufwärts drücken konnte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Doch seit Mitte 2015 beherrsche das Wertpapier ein untergeordneter Abwärtstrend und habe den Wert auf die markante Horizontalunterstützung, sowie die langfristige Trendkanalbegrenzung bei 2,254 Euro wieder abwärts gedrückt. Zum Jahreswechsel 2016/2017 sei jedoch eine deutliche Verbesserung des Chartbildes auf kurzfristiger Basis erkennbar - Marktteilnehmer würden scheinbar an einem Doppelboden in diesem Bereich arbeiten. Sollte dieser mit einem weiteren Kursanstieg in den kommenden Wochen bestätigt werden, so könnte eine untergeordnete Erholungsbewegung starten und lasse Long-Positionen auf mittelfristiger Basis durchaus zu.Zunächst einmal dürfte die Aktie von Vodafone an die diesjährigen Jahreshochs bei 2,506 Euro zulegen, aber erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber bestätigt auch tatsächlich die Bodenformation und eröffnet weiteres Kurspotenzial in den Widerstandsbereich von 2,700 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 17.02.2017)Börsenplätze Vodafone-Aktie:2,347 EUR -0,55% (17.02.2017, 10:16)London Stock Exchange-Aktienkurs Vodafone-Aktie:197,225 GBp -0,54% (17.02.2017, 10:22)