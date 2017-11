Wien (www.aktiencheck.de) - Der französische Medien-Konzern Vivendi (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) sieht sich trotz eines in Folge von positiven Sonderfaktoren im Vorjahr rückläufigen und unter den Markterwartungen liegenden Gewinns in Q3 2017 auf gutem Weg, seine Ganzjahresziele zu erreichen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Aus den USA kämen anhaltend gute Tech-Quartalszahlen. So habe der weltgrößte Halbleiterzulieferer Applied Materials (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2) neben guten Q4-Zahlen (Umsatz: +20%; Nettogewinn: +39%) auch einen starken Ausblick für Q1 geboten, was dem boomenden Halbleiter-Sektor weiter Auftrieb verleihen sollte. Laut Management solle die starke Nachfrage im Sektor zumindest für das ganze nächste Jahr aufrecht bleiben.Stark seien auch die Zahlen des Datenanalyse-Spezialisten Splunk (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, Nasdaq-Symbol: SPLK) gewesen, welcher umsatzmäßig mit +34% das stärkste Wachstum seit drei Quartalen habe berichten und auch mit seiner Q4-Prognose die Analystenschätzungen übertreffen können. (17.11.2017/ac/a/m)