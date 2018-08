Euronext Paris-Aktienkurs Vivendi-Aktie:

Kurzprofil Vivendi SA:



Die Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) (ehemalige Vivendi Universal) ist der größte französische Medienkonzern. Er ist in den Sektoren Musik, Fernsehen, Film, Verlagswesen, Telekommunikation und Internet zum Teil international aktiv. Unter den Produkten befinden sich Kommunikationsprodukte wie Fest- und Mobilfunknetze, Satelliten- und Kabelübertragung, Internetangebote, Netzwerkzugänge und Dienstleistungen sowie Medienprodukte wie Filmverzeichnisse, der Musikkonzern Universal. (09.08.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vivendi-Aktienanalyse der DZ BANK:Vivendi (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) ist ein französischer Medienkonzern, der weltweit tätig ist, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Schwerpunkte lägen im Musikgeschäft (Universal Music Group) und Bezahl-Fernsehen (Canal+). Das Unternehmen betreibe mit "Dailymotion" ein Videoportal, produziere Filme (StudioCanal) und Videospiele (Gameloft) sowie Start-Up Aktivitäten. Vivendi sei an den börsennotierten Unternehmen Telecom Italia und Mediaset beteiligt.Der französische Medienkonzern habe unspektakuläre Halbjahreszahlen veröffentlicht. Mit einem Umsatz von 6,46 (Konsens:6,50) Mrd. Euro habe Vivendi die Markterwartung nur marginal verfehlt. Während der Bezahlsender Canal+ am wichtigen Heimatmarkt weiter mit einem Kundenschwund (erstes Halbjahr: -62.000) zu kämpfen habe, sei das erste Halbjahr der Tochter Universal Music Group (UMG) mit einem Anstieg des operativen Ergebnisses (EBITA) um 23,5% auf 326 Mio. Euro dynamisch verlaufen.Das Management überrascht mit der Ankündigung, im zweiten Halbjahr 2018 bis zu 50% von UMG an einen oder mehrere strategische Partner zu veräußern. Die zufließende Liquidität solle teilweise zum Rückkauf von eigenen Aktien verwendet werden. Auch ein erneuter Einstieg in den Spielebereich nach der Abgabe der Ubisoft-Beteiligung wäre unseres Erachtens denkbar, so die Analysten der DZ BANK. (Analyse vom 06.08.2018)Börsenplätze Vivendi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Vivendi-Aktie:21,81 EUR +0,23% (09.08.2018, 08:00)