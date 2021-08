Tradegate-Aktienkurs Vivendi-Aktie:

28,77 EUR +0,98% (03.08.2021, 12:16)



Euronext Paris-Aktienkurs Vivendi-Aktie:

28,83 EUR +1,02% (03.08.2021, 12:52)



ISIN Vivendi-Aktie:

FR0000127771



WKN Vivendi-Aktie:

591068



Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VVU



Euronext - Paris Ticker Symbol Vivendi-Aktie:

VIV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VIVEF



Kurzprofil Vivendi SA:



Die Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) (ehemalige Vivendi Universal) ist der größte französische Medienkonzern. Er ist in den Sektoren Musik, Fernsehen, Film, Verlagswesen, Telekommunikation und Internet zum Teil international aktiv. Unter den Produkten befinden sich Kommunikationsprodukte wie Fest- und Mobilfunknetze, Satelliten- und Kabelübertragung, Internetangebote, Netzwerkzugänge und Dienstleistungen sowie Medienprodukte wie Filmverzeichnisse, der Musikkonzern Universal. (03.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vivendi-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Urteil für die Aktie des französischen Medienkonzerns Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF).Vor allem dank der anhaltenden Stärke des Musikgeschäfts habe der Medienkonzern beim Umsatz (+16,6% auf 4,32 (Vj.: 3,71; Analystenschätzung: 3,98; Marktkonsens: 4,01) Mrd. Euro) und beim operativen Ergebnis (EBITA: +45,0% (organisch: +49,3%) auf 1,07 (Vj.: 0,74; Analystenschätzung: 0,95; Marktkonsens: 0,91) Mrd. Euro) in Q2 2021 bzw. in H1 2021 (Ergebniskennzahlen) deutlich zulegen und die Erwartungen übertreffen können. Aber auch alle anderen wesentlichen Segmente (v.a. die tendenziell eher schwache Canal+ Gruppe) hätten Umsatz- und Ergebniszuwächse verzeichnen können.Vivendi habe zudem einmal mehr seine Pläne bestätigt, bis Ende September 60% des Kapitals von UMG an die Vivendi-Aktionäre weiterreichen zu wollen. 20% wolle weiter der chinesische Tencent-Konzern halten, 10% sollten bei Vivendi bleiben. Unklar sei aber nach wie vor, was mit den übrigen 10% geschehen solle. Diese sollten nun nicht mehr an Pershing Square Tontine Holdings gehen, wie noch im Juni angekündigt.Jost habe seine EPS-Prognosen für 2021e beibehalten (berichtet: 1,10 Euro; bereinigt: 1,23 Euro). Für 2022e habe er seine EPS-Prognosen dagegen erhöht (berichtet: 1,34 (alt: 1,25) Euro; bereinigt: 1,47 (alt: 1,38) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Vivendi-Aktie: