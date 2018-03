Euronext Paris-Aktienkurs Vivendi-Aktie:

Die Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) (ehemalige Vivendi Universal) ist der größte französische Medienkonzern. Er ist in den Sektoren Musik, Fernsehen, Film, Verlagswesen, Telekommunikation und Internet zum Teil international aktiv. Unter den Produkten befinden sich Kommunikationsprodukte wie Fest- und Mobilfunknetze, Satelliten- und Kabelübertragung, Internetangebote, Netzwerkzugänge und Dienstleistungen sowie Medienprodukte wie Filmverzeichnisse, der Musikkonzern Universal. (23.03.2018/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vivendi-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des französischen Medienkonzerns Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF).Vivendi habe seine 27,7%-Beteiligung am Spieleentwickler Ubisoft für rd. 2 Mrd. Euro verkauft, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Mit dem Verkauf habe der französische Medienkonzern zumindest einen hohen Gewinn erzielen können. Nichtsdestotrotz wolle Vivendi seine Position im Videospiele-Geschäft weiter ausbauen. Dass Vivendi nun aber keine Übernahme mehr von Ubisoft anstrebe, werte Friebel positiv, da er eine solche Akquisition für wenig erfolgversprechend halte.Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Vivendi-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 23,50 Euro bekräftigt. (Analyse vcom 23.03.2018)Börsenplätze Vivendi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Vivendi-Aktie:21,02 EUR +1,20% (23.03.2018, 10:53)