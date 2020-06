Börsenplätze Vita 34-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Vita 34-Aktie:

14,30 EUR 0,00% (03.06.2020, 10:16)



Tradegate-Aktienkurs Vita 34-Aktie:

14,20 EUR -0,70% (03.06.2020, 10:58)



ISIN Vita 34-Aktie:

DE000A0BL849



WKN Vita 34-Aktie:

A0BL84



Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

V3V



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

VTIAF



Kurzprofil Vita 34 AG:



Vita 34 (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) in Leipzig wurde 1997 als erste private Nabelschnurblutbank Europas gegründet und bietet als Komplettanbieter für Kryokonservierung die Entnahmelogistik, die Aufbereitung und die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe an. Mehr als 215.000 Kunden aus Deutschland und weiteren 20 Ländern haben bereits mit einem Stammzelldepot bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Kinder vorgesorgt. Und mit bereits 37 Anwendungen konnte Vita 34 die hohe Qualität der eingelagerten Stammzellpräparate bestätigen.



Dabei gleichermaßen vereint, sehen sich Mitarbeiter und Führungskräfte in ihrem Glauben an Fortschritt und Innovation in der Stammzellentherapie. In ihr steckt enormes medizinisches Potenzial und diese Entwicklung möchte Vita 34 aktiv mitgestalten. Dazu gehört nicht nur besonderes berufliches Know-how aus den Bereichen der Chemie, der Biologie und der Biotechnologie sowie der Medizin, sondern auch der Mut und die Weitsicht ein Unternehmen im Spannungsfeld zwischen Forschung und Wirtschaft sicher, innovativ und mit stetem Wachstum in die Zukunft zu führen. (03.06.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF).Vergangene Woche habe die AOC Health GmbH, die dem aktivistischen Investor Active Ownership Corporation S.à.r.L. zuzuordnen sei, verkündet, dass sie mittel- und unmittelbar 1.293.000 Stimmrechte an Vita 34 halte. Damit verfüge AOC Health über insgesamt 31,2% der Stimmrechte und habe somit auch eine wichtige Kontrollschwelle bei Vita 34 überschritten.Pflichtangebot dürfte für die Aktionäre uninteressant sein: Nach Überschreiten der 30%-Schwelle werde AOC nun zeitnah ein Pflichtangebot zum Erwerb sämtlicher Vita 34-Aktien abgeben. Dieses Angebot orientiere sich am gewichteten Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate und dürfte bei rund 10,80 Euro je Aktie liegen. Markmann gehe davon aus, dass AOC hierbei nur sehr wenige Aktien angedient würden, da der Preis unter Berücksichtigung des aktuellen Kursniveaus sowie des von ihm ermittelten fairen Werts für die meisten Investoren unattraktiv sein dürfte. Zur weiteren Einflussnahme auf Vita 34 wäre dies jedoch nebensächlich, da AOC mit 31,2% bereits der deutlich dominierende Anteilseigner sei.Einen ebenfalls beherrschenden Einfluss habe AOC bereits seit Ende 2019 beim polnischen Wettbewerber von Vita 34, der Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM). Im Rahmen der damaligen Kapitalmaßnahme seien PBKM rund 50,0 Mio. Euro zugeflossen. AOC sei seitdem bei PBKM mit 62,4% größter Einzelaktionär. Markmann gehe nun davon aus, dass die polnische Gesellschaft in die deutsche Vita 34 integriert werden solle.Merger würde mit Abstand größte europäische Stammzellbank hervorbringen: Strategisch halte Markmann eine Bündelung der Kräfte von Vita 34 und PBKM für sinnvoll. Durch den Zusammenschluss würde die mit Abstand größte europäische Stammzellbank entstehen. PBKM habe mit über 440.000 Einlagerungen einen nahezu doppelt so großen Bestand wie Vita 34 (2019: 237.000). Trotz der dann marktbeherrschenden Stellung innerhalb der EU gehe Markmann davon aus, dass eine Fusion kartellrechtlich unbedenklich wäre, da die Größe des fiktiven Mergers noch unterhalb relevanter Parameter liege. Hinsichtlich der operativen Entwicklung würde die neue Gesellschaft nach Erachten des Analysten deutlich von Synergien und Skaleneffekten profitieren. Einsparpotenziale sehe Markmann vor allem im Bereich der Verwaltung sowie bei der Anzahl der Labore und Lagerstätten. Darüber hinaus würde die abklingende Rivalität in einigen südeuropäischen Ländern dazu führen, dass die Gesellschaft nach dem Zusammenschluss stärker und profitabler wachsen dürfte.Das Rating für die Vita 34-Aktie lautet weiterhin "kaufen", so Henrik Markmann, Analyst der Montega AG. (Analyse vom 03.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link