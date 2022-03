Handlungsbedarf für die laufenden "Aktionär"-Empfehlungen Visa und Amex ergeben sich dadurch noch nicht, investierte Anleger behalten aber die weitere Entwicklung und die Stoppkurse im Auge, so Nikolas Kessler. MasterCard stehe derzeit ohnehin nur auf der Beobachtungliste. (Ausgabe vom 07.03.2022)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Neben staatlichen Sanktionen würden auch immer mehr Unternehmen den Druck auf Russland erhöhen. Am Wochenende hätten unter anderem auch die drei US-Kreditkartenanbieter Visa, MasterCard und American Express einen weitgehenden Rückzug aus dem Land angekündigt. Grund dafür sei die russische Invasion in der Ukraine.Für die Kunden der drei weltgrößten Kreditkartenanbieter bedeute das: Sie könnten mit von russischen Banken ausgestellten Visa-, MasterCard- oder American-Express-Kreditkarten nur noch in Russland bezahlen. Umgekehrt würden Karten, die bei nichtrussischen Banken ausgestellt worden seien, dann nicht mehr in Russland funktionieren.Visa und MasterCard hätten den Schritt am Samstag mitgeteilt. Am Sonntag habe mit American Express der drittgrößte Kreditkartenanbieter der Welt nachgezogen. "Angesichts des anhaltenden, ungerechtfertigten Angriffs Russlands auf das ukrainische Volk stellt American Express alle Aktivitäten in Russland ein", habe das Unternehmen in New York mitgeteilt. Die Maßnahme gelte auch für Belarus.Visa-Chef Al Kelly habe laut einer Mitteilung gesagt, man bedauere die Auswirkungen, die die Maßnahme auf Mitarbeiter sowie Kunden, Partner, Händler und Karteninhaber in Russland haben werde. "Dieser Krieg und die anhaltende Bedrohung des Friedens und der Stabilität erfordern, dass wir darauf im Einklang mit unseren Werten antworten."MasterCard habe mitgeteilt, man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. "MasterCard ist seit mehr als 25 Jahren in Russland tätig." Den fast 200 Mitarbeitern werde der Lohn weitergezahlt. Wenn es "angemessen und rechtlich zulässig" sei, wolle man den Betrieb wieder aufnehmen. American Express habe mitgeteilt, man werde Mitarbeiter und Kunden in Russland und Belarus nach Möglichkeit weiter unterstützen.Russlands größte Bank - die noch nicht mit Sanktionen belegte Sberbank - habe am Sonntagmorgen zugesichert, dass russische Kunden von Visa und MasterCard innerhalb des Landes auch nach der Abschaltung mit ihren Karten in Geschäften, im Onlinehandel oder bei Überweisungen bezahlen und Geld abheben könnten. Die Bankgeschäfte könnten unabhängig von den internationalen Systemen erledigt werden, habe es geheißen.Wer aber im Ausland lebe, solle jetzt noch rasch Geld mit den Karten abheben oder größere Ausgaben bezahlen, bevor die Systeme nicht mehr funktionierten, habe die Bank am Sonntag mitgeteilt. Obwohl sich der Aufruf nur an im Ausland lebende Menschen mit russischen Visa- und MasterCard-Karten gerichtet habe, hätten sich am Sonntagvormittag in Moskau lange Schlangen an Geldautomaten gebildet.Innerrussische Kartenzahlungen sollten demnach über Mir, das Zahlungssystem der Russischen Zentralbank, auch weiterhin funktionieren. Zudem könnten russische Banken bei der Kartenausgabe künftig auch auf den chinesischen Kreditkartenkonzern Union Pay zurückgreifen.Für die Aktien der US-Kreditkartenriesen bedeute der Rückzug aus dem russischen Markt zunächst deutliche Verluste. Im ohnehin schwachen Gesamtmarkt würden Visa und MasterCard am Montag im US-Handel rund vier Prozent verlieren. Bei American Express belaufe sich das Minus sogar auf mehr als fünf Prozent.