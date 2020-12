Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

175,30 EUR -0,05% (07.12.2020, 20:04)



Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

175,56 EUR +1,19% (07.12.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

212,72 USD +0,02% (07.12.2020, 19:51)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (07.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Lange Zeit seien die Aktien von Visa und MasterCard verlässliche Dauerläufer in den Depots vieler Investoren gewesen. Ganz so rund wie gewohnt würden die Geschäfte in Zeiten von Corona und erstarkender Fintech-Konkurrenz dieses Jahr allerdings nicht laufen. Jetzt würden die Kreditkarten-Giganten auch noch aufgrund ihrer Verbindungen zur Porno-Industrie attackiert.Der Ärger habe mit einem Artikel in der "New York Times" begonnen. Darin sei Pornhub vorgeworfen worden, dass auf der Plattform zeitweise u.a. Sex-Aufnahmen von Minderjährigen zu finden gewesen seien. Visa und MasterCard würden zu den Zahlungsabwicklern gehören, die mit Mindgeek, dem Mutterunternehmen von Pornhub, zusammenarbeiten würden.Visa und MasterCard hätten laut einem weiteren Artikel mittlerweile reagiert und würden nach eigenen Angaben ihre Geschäftsverbindung zu Mindgeek überprüfen. American Express habe bereits eine Richtlinie gegen die Nutzung seiner Kreditkarten zum Kauf von Erwachseneninhalten im Internet. PayPal habe vergangenes Jahr aktiv Zahlungen für Pornhub gesperrt. Der aktivistische Investor und Gründer des bekannten Hedgefonds Pershing Square, Bill Ackman, habe am Wochenende via Twitter gefordert, die Kreditkarten-Giganten sollten ihre Zusammenarbeit mit Mindgeek sofort einstellen, bis das Problem gelöst sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Visa-Aktie: