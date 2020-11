Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

172,76 EUR +0,47% (23.11.2020, 09:20)



Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

172,72 EUR -0,55% (23.11.2020, 09:04)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

203,88 USD -1,78% (20.11.2020)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (23.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Visa: Korrektur trifft auf Unterstützung - ChartanalyseKurz vor dem massiven Ausverkauf, der durch die Corona-Crashs an den US-Börsen ausgelöst wurde, hatten die Aktien von Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) mit USD 214,17 ein neues Allzeithoch ausgebildet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese Marke sei nach einem Einbruch bis USD 133,97 und einer anschließenden dynamischen Erholung Ende September überwunden worden. Ausgehend vom neuen Rekordhoch bei USD 217,35 sei es zu einer dreiteiligen Korrektur gekommen, die knapp unter der Unterstützung bei USD 184,85 geendet habe. Seither habe der Wert mit massiver Aufwärtsdynamik fast schon senkrecht an die Rekordhochs angezogen und die USD 217,35-Marke bereits Anfang November überwunden. Aktuell werde die imposante Rally auf hohem Niveau korrigiert.Ausblick: Die Aktien von Visa würden sich kurz vor einem weiteren mittelfristigen Kaufsignal befinden. Die laufende Korrekturphase dürfte in Kürze in einen neuen Angriff auf die nahen Rekordhochs münden.Die Long-Szenarien: Bei einem Anstieg über USD 214,17 wäre bereits das nächste Kaufsignal aktiviert, dem ein Ausbruchsversuch über USD 217,35 folgen dürfte. Werde die Marke per Tagesschlusskurs überwunden, könnte die Rally direkt bis an das mittelfristige Kursziel bei USD 225,00 fortgeführt werden. Dort wäre mit einer weiteren Korrekturphase zu rechnen. Darüber läge das nächste große charttechnische Ziel bereits bei USD 235,00.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Visa-Aktie: