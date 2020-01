Börsenplätze Visa-Aktie:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (31.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Der Kreditkarten-Riese Visa habe Gewinn und Erlöse dank großer Ausgabefreude von Kunden im Weihnachtsquartal erheblich gesteigert. In den drei Monaten bis Ende Dezember sei der Nettogewinn verglichen mit dem Vorjahreszeitraum auf 3,3 Milliarden Dollar (3,0 Milliarden Euro) gestiegen, wie der US-Finanzkonzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss in San Francisco mitgeteilt habe.Der Umsatz habe dank eines deutlich höheren Transaktionsvolumens ebenfalls um zehn Prozent auf 6,1 Milliarden Dollar zugelegt. Obwohl das Unternehmen ein milliardenschweres neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt habe, hätten Anleger zunächst verhalten reagiert. Die Aktie habe nachbörslich deutlich ins Minus gedreht. Ein Grund könnte sein, dass die Gewinnerwartungen trotz des kräftigen Anstiegs leicht verfehlt worden seien.Wie die Rivalen Mastercard und American Express verdiene Visa an Transaktionsgebühren und profitiere, je mehr Einkäufe mit den eigenen Kreditkarten abgewickelt würden. Vor allem der Konsum-Boom im US-Heimatmarkt beschere den Unternehmen schon seit längerem gute Geschäfte. Auch vom Trend zum Einkauf im Internet würden sie profitieren, da hier recht häufig Kreditkarten zum Einsatz kämen.Auch die Konkurrenz habe zuletzt starke Zahlen gemeldet. Im vierten Quartal sei der bereinigte Nettogewinn bei Mastercard im Jahresvergleich von 1,6 Milliarden auf 2,0 Milliarden Dollar gestiegen. Die Erlöse hätten um 16 Prozent auf 4,4 Milliarden Dollar gelegen. Die Zahlen hätten die Prognosen übertroffen. Und auch der kleinere Wettbewerber American Express habe die Erwartungen im jüngsten Geschäftsquartal ebenfalls übertroffen."Der Aktionär" bleibt weiterhin zuversichtlich - Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.01.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link