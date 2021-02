Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

168,02 EUR -0,62% (22.02.2021, 08:55)



Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

169,20 EUR -1,18% (19.02.2021)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

204,73 USD -2,21% (19.02.2021)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (22.02.2021/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Visa: Aufwärtstrend wieder intakt - ChartanalyseIn den vergangenen Monaten gelang es den Bullen bei den Aktien von Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V), eine kurzfristige Abwärtstrendlinie zu durchbrechen und auch die Widerstandsmarke bei USD 202,18 zu überwinden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Damit sei ein weiterer Angriff auf das Allzeithoch aus dem September eingeleitet worden, das zuletzt auch im Dezember überschritten worden sei. In der Spitze sei der Höchststand auf USD 220,39 geschraubt worden. Allerdings sei der Wert direkt im Anschluss in eine Korrektur übergegangen, die sich zunehmend beschleunigt habe, unter eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie und die Unterstützung bei USD 202,18 geführt habe und wie erwartet erst bei USD 194,49 abgebremst worden sei. Seither erhole sich der Wert und strebe wieder mit großen Schritten den Rekordhochs entgegen.Ausblick: In den letzten Tagen hätten die Visa-Aktien die Hürden bei USD 202,18 und USD 204,50 überschritten. Ein Zwischenhoch müsse noch aus dem Weg geräumt werden, um diese Aufwärtstrendphase fortzusetzen.Die Long-Szenarien: Nur der Widerstand bei USD 211,59 bremse die Bullen bei Visa aktuell noch ein. Die starke Konterbewegung der letzten Tage könnte sich also in Kürze mit einem Bruch dieser Marke fortsetzen und den Wert bis USD 217,35 und das Rekordhochbei USD 220,39 und ggf. bis zum Kursziel bei USD 223,00 antreiben. Letztere Marke dürfte die Rally allerdings unterbinden. Ein Ausbruch über den Widerstand und damit eine Kaufwelle bis USD 230,00 sei aktuell weniger wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Visa-Aktie: