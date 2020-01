Börsenplätze Visa-Aktie:



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (09.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Für Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) ein Kauf.Im November 2020 wolle Donald Trump kein Risiko eingehen. Der Präsident werde möglicherweise vor der Wahl zu einem besonderen Motivationsmittel für die Wähler greifen: Steuersenkungen. Das wäre natürlich ein Boost für den US-Konsum - und ein Segen für Visa. Die Aktie habe zuletzt ein Rekordhoch erklommen.Die USA ohne Visa? Kaum vorzustellen. 40 Prozent ihrer Einkäufe würden die Amerikaner mit der Karte des Marktführers bezahlen - und der kassiere bei jeder Transaktion mit.Visa komme auf einen weltweiten Marktanteil von über 50 Prozent. Die Aktie habe seit dem Börsengang 2008 zwar schon 1.590 Prozent zugelegt. Ausgereizt sei die Story aber noch längst nicht, auch wenn das 2020er KGV bei 30 liege.Das Visa-Management habe einmal gesagt: "Unser größter Feind ist das Bargeld‘", so Top-Fondsmanager Hendrik Leber, der im Acatis Aktien Global Visa hoch gewichtet habe. "Das Bargeldvolumen nimmt zu, obwohl mehr Leute mit Kreditkarte bezahlen. Das bedeutet, dass der Markt für Visa steigt und nicht schrumpft."Visa sei mit einer Nettomarge von 54 Prozent eines der profitabelsten Unternehmen der Welt. Das Momentum sei top, was daran liege, dass der Konsum in vielen Ländern nach wie vor sehr gut laufe. Für zusätzliche Kursfantasie sorge die mögliche Steuerreform in den USA.Die Visa-Aktie bleibt ein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link