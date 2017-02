Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

79,99 EUR +0,47% (09.02.2017, 17:21)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

85,1563 USD +0,08% (09.02.2017, 17:11)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (09.02.2017/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktie: Wie an der Schnur gezogen - AktienanalyseDie Visa-Aktie (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) hat seit Jahren einen Lauf, die Papiere jagen von einem Rekordhoch zum nächsten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.2017 habe der Titel bereits rund sieben Prozent an Wert gewonnen. Auf Sicht von drei Jahren habe er sich sogar in etwa verdoppelt. Kein Wunder, das Unternehmen strotze nur so vor Kraft.Visa habe seinen Gewinn im abgelaufenen Quartal um sieben Prozent auf 2,07 Mrd. Dollar verbessern - und damit die Analystenerwartungen klar übertreffen können. Das gelte übrigens auch für den Umsatz, der insbesondere dank einem massiven Anstieg der grenzüberschreitenden Transaktionen um 25 Prozent auf 4,46 Mrd. Euro habe gesteigert werden können. Entsprechend positiv sei die Reaktion der Börse gewesen, zumal Konkurrent MasterCard, der seine Quartalzahlen zuvor veröffentlicht habe, die Erwartungen verfehlt habe. Die Aktie sei um mehr als vier Prozent nach oben gesprungen und habe damit erneut eine Bestmarke gesetzt - ein klares Kaufsignal.Unterfüttert werde die gute Kursentwicklung aber nicht nur von den Geschäftszahlen, sondern auch von der attraktiven Dividendenpolitik. Die Kreditkartenfirma, die seit 2008 an der Wall Street notiere, habe ihre Ausschüttung bereits neun Mal hintereinander angehoben. Wenig verwunderlich, dass auch Warren Buffett in die Firma investiert habe. Dividendenwachstum ist für seinen langfristigen Value-Investment-Ansatz schließlich eines der wichtigsten Kaufargumente, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 05/2017)Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:79,96 EUR -0,03% (09.02.2017, 17:00)