5G der digitale Datenrausch

Virtual Reality

Auch in Sachen Virtual Reality zeichnet sich in dieser Hinsicht ein Durchbruch ab. Denn VR-Experiences sind bislang kaum effizient übertragbar, denn die Datenmengen, um eine realistische Welt in die Datenbrillen wie Oculus oder HTC Vive zu zaubern, waren bislang nicht ausreichend. Vor allem das VR-Gaming, die VR-Filmindustrie, und nicht zuletzt auch das VR-Online Glücksspiel werden davon profitieren. Denn Anbieter aus diesem Segment werden ihren Usern nochmals deutlich bessere Erfahrungen bieten können, als dies schon bisher mit 4G oder LTE der Fall gewesen ist. Ein Beispiel hierfür wird Casumo sein: Bei diesem Online Casino wird sich zwar wie auch bisher alles um Slotmachines und Tischspiele drehen. Doch die Spieler werden völlig in diese Welten eintauchen können, in noch nie dagewesener grafischer Detailverliebtheit.



Blockchain wird massentauglich

Mit Blockchain zeichnet sich aktuell ein weiterer Durchbruch in Sachen digitaler Technologie ab. Während überall aktuell noch über das Für und Wider von Kryptowährungen diskutiert wird, steht der Nutzen der bahnbrechenden zugrundeliegenden Blockchain-Technologie nicht zur Diskussion. Für die Unterhaltungsindustrie wird diese Entwicklung einige wichtige Änderungen bringen:



Zum einen beendet Blockchain potentiell die uneingeschränkte Vervielfältigung digitaler Güter. Erstmals wird es möglich, Daten abzusichern und auszuschließen, dass es digitale Raubkopien geben kann. Dies wird vor allem die Film- und Musikindustrie freuen, die seit Jahrzehnten gegen Raubkopien keine wirksame Antwort gefunden hat.



Auch in Sachen Gaming wird Blockchain immer mehr genutzt werden. Bereits heute tauchen blockchainbasierte Glücksspiele auf, und der überaus lukrative Markt digitaler Güter, wie etwa von Skins in Videospielen wird durch Blockchain zu eigenen Marktplätzen führen, welche viel Kapital abwickeln werden.



Die Möglichkeiten, die moderne Technologien für die Unterhaltungsindustrie bieten, sind wie man sehen kann enorm. Die kommenden fünf bis zehn Jahre werden wohl die rasante Weiterentwicklung des Internets und seiner Medien weiter vorantreiben. Unterm Strich profitiert vor allem der Konsument – denn diesem werden immer bessere und immer unterhaltsamere Möglichkeiten geboten. Mit 5G und Blockchain Technologie sind zwei Basistechnologien der kommenden dreißig Jahre bereits fertig für den Massenmarkt. Es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis wir uns auch ohne diese Neuerungen unsere Leben kaum noch vorstellen werden können.









