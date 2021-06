NYSE-Aktienkurs Virgin Galactic-Aktie:

Kurzprofil Virgin Galactic Holdings Inc.:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (30.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic Holdings Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE-Symbol: SPCE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Virgin Galactic-Aktie habe es gestern böse gebügelt und heute scheine es einen Nachschlag zu geben, so der Aktienprofi. Die Bank of America habe nämlich ein Double-Downgrade vorgenommen. Man sei zwar überzeugt, dass das Thema Weltraumtourismus cool werden könnte. Je mehr Unternehmen da aber vorstoßen würden, desto mehr werde der Konkurrenzdruck zunehmen. Von der Bewertung her sei die Aktie deutlich vorangelaufen im Vergleich zu dem, was momentan geliefert werde. Die Bank of America sehe das Kursziel bei 41 USD. Die Virgin Galactic-Aktie ist momentan sehr sensibel und deshalb geht es nach unten, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.06.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.