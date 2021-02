Börsenplätze Virgin Galactic-Aktie:



Kurzprofil Virgin Galactic Holdings Inc.:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE Ticker-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (12.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse Aktie des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic Holdings Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE Ticker-Symbol: SPCE) unter die Lupe.Der Weltraum-Überflieger werde zur Achterbahn: Der Kurs von Virgin Galactic schwankt auch am letzten Handelstag der Woche extrem. Zweitweise liege die Virgin Galactic-Aktie mehr als 10% im Minus. Dabei habe gestern noch die Aussicht auf einen Testflug für gute Laune bei Anlegern gesorgt. Was sei also mittlerweile passiert?Das Problem: Virgin Galactic habe den geplanten Testflug verschoben. Dieser sollte eigentlich an diesem Wochenende stattfinden. Im Zuge der Vorbereitungen habe sich das Unternehmen aber entschieden, mehr Zeit für technische Kontrollen einzuplanen, habe Virgin Galactic mitgeteilt. Ein neuer Termin für den Testflug des Weltraum-Tourismus-Unternehmens stehe noch nicht fest.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link