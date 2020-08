NYSE-Aktienkurs Virgin Galactic-Aktie:

Kurzprofil Virgin Galactic Holdings Inc.:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE Ticker-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (04.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt " im Interview mit "Der Aktionär TV" die Virgin Galactic-Aktie (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE Ticker-Symbol: SPCE) unter die Lupe.Die Marktkapitalisierung des Luft- und Raumfahrtunternehmens sein hoch. Virgin Galactic müsse daher in den kommenden Jahren genug Kunden gewinnen, die sich ins Weltall schießen lassen wollten, um die hohe Bewertung zu rechtfertigen. Die Zahl der potenziellen Interessenten sei derzeit vielversprechend und auch die jüngste Präsentation des Unternehmens sei sehr überzeugend gewesen. Auch charttechnisch sei das Papier des Start-ups sehr interessant. Anleger, die in Virgin Galactic investieren wollten, müssten aber auch Fans von solchen Projekten sein und einen langen Atem haben, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" " im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.08.2020)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link