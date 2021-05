Anleger setzen den Wert auf die Watchlist, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Virgin Galactic-Aktie. (Analyse vom 26.05.2021)



Kurzprofil Virgin Galactic Holdings Inc.:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (26.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic Holdings Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE-Symbol: SPCE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Samstag sei es bei Virgin Galactic zur Sensation gekommen. Dem Raumfahrtunternehmen sei der erste bemannte Flug am Rande der Atmosphäre geglückt. Virgin rücke damit seinem Ziel, Weltraumtourismusflüge anzubieten, immer näher. Die Aktie ziehe seitdem stark an. Jetzt hebe auch ein Analyst seinen Daumen und gebe zudem interessante Einblicke.Virgin Galactic Holdings sei in der Lage, von einem möglicherweise 8 Milliarden schweren Markt zu profitieren, in dem es noch nicht viel Konkurrenz für hochkarätige Weltraumtourismusreisen gebe. Das habe Ken Herbert von Canaccord gesagt, der am Mittwoch die Coverage der Virgin Galactic-Aktie auf "buy" mit einem Kursziel von 35 Dollar erhöht habe, was ein Aufwärtspotenzial von 30 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs bedeute.Der Weltraumtourismus werde bis 2030 möglicherweise ein 8-Milliarden-Dollar-Markt sein, so Herbert in einer Notiz. "Während der Wettbewerb durch Blue Origin und andere Unternehmen zunimmt, glauben wir, dass die Branche in den nächsten Jahren unter Angebotsbeschränkungen leiden wird", habe er gesagt.Das Unternehmen habe 600 Reservierungen und der gesamte adressierbare Markt werde auf etwa eine Million Menschen geschätzt. "Unser Ertragsmodell geht von etwa 14.000 Passagieren in den nächsten zehn Jahren aus", habe Herbert geschrieben, wobei Virgin Galactic im Jahr 2030 einen Jahresumsatz von etwa 1,7 Milliarden Dollar erreichen werde, was etwa 20 Prozent des adressierbaren Marktes entspreche, habe er gesagt.Die Virgin-Aktien hätten in den letzten zwölf Monaten 66 Prozent und in diesem Jahr 14 Prozent zugelegt, verglichen mit einem Anstieg von 40 Prozent und 12 Prozent für den S&P 500-Index im gleichen Zeitraum. Der erfolgreiche Flug am Samstag sei ein enorm wichtiger Schritt für das Unternehmen gewesen.