Kurzprofil Villeroy & Boch:



Villeroy & Boch (ISIN: DE0007657231, WKN: 765723, Ticker-Symbol: VIB3) bietet Planern, Bauherren, Architekten und Innenarchitekten Komplettlösungen für ihren Einrichtungs- und Ausstattungsbedarf. Das Produktangebot umfasst unter anderem Badarmaturen und Kücheneinrichtungen. Villeroy & Boch vermarktet die Einrichtungspakete durch Ausstellungen bei den Marktpartnern in Handel und Handwerk, die in kompletten Raumsituationen wie Bad, Küche, Wohn- und Essbereich präsentiert werden. An 15 Produktionsstätten in Europa, Mexiko und Thailand fertigt Villeroy & Boch komplette Einrichtungen für Bad und Küche.



Aus Eigen- sowie Auftragsfertigung werden angeboten: Sanitärgeräte wie Waschbecken, WCs, Bidets, Urinale, Duschwannen, Armaturen, Dusch- und Badewannen aus hochwertigem Kunststoff, keramische Küchenspülen, Bad- und Küchenmöbel, Bad-Accessoires (Spiegel, Leuchten, Duschabtrennungen) sowie Bad-Textilien. Durch eigene Vertriebsgesellschaften und Importeure ist das Unternehmen in 125 Ländern der Erde vertreten. (17.02.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Villeroy & Boch-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Keramikherstellers Villeroy & Boch AG (ISIN: DE0007657231, WKN: 765723, Ticker-Symbol: VIB3) unter die Lupe.Dass der Keramikhersteller im vergangenen Jahr bei einem Umsatzplus von 18 Prozent den höchsten Gewinn vor Zinsen und Steuern seit seinem Gang an die Börse im Jahr 1990 erzielt habe, habe DER AKTIONÄR bereits berichtet. Nun lege Vorstand Frank Göring nach: Auch im laufenden Jahr wolle der Traditionskonzern weiter wachsen - organisch, aber möglicherweise auch durch Zukäufe. Die Villeroy & Boch-Vorzugsaktie kratze weiter am Allzeithoch."Der Konzern hat ein neues Niveau erreicht und ist gut für 2022 und die Folgejahre gerüstet", so Göring bei der Präsentation der Zahlen für 2021. Die positive Entwicklung gehe nicht nur auf einen Bauboom und den Trend zur Neuausstattung oder Renovierung des eigenen Zuhauses in der Corona-Pandemie zurück. Villeroy und Boch habe auch davon profitiert, dass er schon seit Jahren auf digitale Geschäfte und digitale Vermarktung gesetzt habe.In der Pandemie hätte sich das Konsumverhalten der Verbraucher "massiv und nachhaltig in Richtung Nutzung digitaler Medien" verschoben. "Und da sind wir eben sehr gut vorbereitet gewesen", habe Göring gesagt. Dazu komme, dass Villeroy und Boch sich in den vergangenen Jahren auch in seinen Strukturen neu aufgestellt habe: Das Unternehmen mit seinen zwei Bereichen Bad und Wellness sowie Dining und Lifestyle arbeite nun "verschlankt und fokussiert".Zur Erinnerung: Das Unternehmen habe im abgelaufenen Geschäftsjahr seinen Umsatz um 18 Prozent auf 945 Mio. Euro gesteigert. Auch im operativen Konzernergebnis (EBIT) sei das Jahr mit einem Rekordwert von rund 92 Mio. Euro abgeschlossen worden. Das Ergebnis unterm Strich sei um 164 Prozent auf 60,5 Mio. Euro mehr als verdoppelt worden.Ebenfalls interessant: Übernahmen stehe Göring offen gegenüber. Man schaue sich regelmäßig um. "Da ist schon bisschen Geld in der Kasse, um uns da strategisch zu verstärken. Und ja, das wollen wir tun." Über konkrete Pläne könne er aber nicht sprechen. Nur so viel: "Wir haben Interesse an unterschiedlichen Targets." Und: Mit dem Konkurrenten Ideal Standard gebe es "momentan kein Gespräch".Der Ausblick erscheine gewohnt konservativ: Die Villeroy & Boch-Vorzugsaktie konsolidiere seit Oktober 2021 die vorangegangene Aufwärtsbewegung. Mit einem 2022er-KGV von 13 und einer Dividendenrendite von knapp drei Prozent spreche vieles für eine Trendfortsetzung. Mit dem Sprung über das 2021er-Hoch bei 24,80 Euro würde das passende technische Kaufsignal generiert, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Nächstes Ziel: 30 Euro. (Analyse vom 17.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)