"Devisenbewegungen spiegeln die tatsächliche Stärke der Währungen wider", so Søndergaard. Die relative Stärke der US-Wirtschaft deute darauf hin, dass sich diese deutlich vom Rest der Welt abhebe. Auch der europäische Zyklus weise eine starke Dynamik auf, doch Søndergaard prognostiziert "einen höheren und späteren Höhepunkt des US-Zyklus angesichts des US-Immobilienbooms."



Dies könnte sich positiv auf den US-Dollar und negativ auf den Euro auswirken, die Erwartung eines vergleichsweise stärkeren US-Wachstums könne die Realzinsen in den USA nach oben treiben, was die Dollarstärke unterstützen könnte. Um mit dem US-Dollar mitzuhalten, müsste im gesamten Euroraum ein größeres Immobilien- und Kreditwachstum wahrnehmbar sein, als es aktuell der Fall sei. Da Deutschland die größte Volkswirtschaft im Euroraum sei, könnte dies von der Bereitschaft der deutschen Haushalte und Unternehmen abhängen, mehr Schulden aufzunehmen.



3. Divergenz innerhalb der EU könnte zum Problem für die EZB werden



"Ich bezweifele, dass wir eine starke Beschleunigung des deutschen Finanzzyklus erleben werden", analysiere Søndergaard. "Aktuell wird der Zyklus von einem boomenden Immobilienmarkt angetrieben, er wird aber meiner Meinung nach 2022 seinen Höhepunkt erreichen und in eine Übergangsphase eintreten." Dies läge besonders daran, dass die Prognosen für das Nominalhaushaltseinkommen nicht stark genug seien, um Immobilienpreissteigerungen aufrechtzuerhalten. Auch die expansive und stimulierende Fiskalpolitik der EZB sei nicht stark genug, um eine nachhaltige Reflation in Deutschland zu erzeugen.



"In Italien bewegt sich der Finanzzyklus nach oben", erläutere Søndergaard. "Aber auch diese Dynamik wird wahrscheinlich nicht stark genug sein, um einen Rollover des deutschen Zyklus auszugleichen." Wenn sich diese Divergenz fortsetze, werde sie den Entscheidungsträgern der EZB Kopfzerbrechen bereiten, behaupte Søndergaard. Sie würden vor dem politischen Dilemma stehen, ob sie die Zinssätze so festlegen sollten, dass sie den makroökonomischen Bedingungen im Kern der Eurozone entsprechen würden - oder in der Peripherie.



4. Chinas Finanzzyklus erreiche seinen Höhepunkt



"Chinas Finanzzyklus scheint seit dem Tiefpunkt im Rahmen der Finanzkrise seinen Höhepunkt zu erreichen", sage Søndergaard. "Der lange Anstieg spiegelte die massive Fremdkapitalaufnahme durch chinesische Haushalte und Unternehmen wider und erhielt einen weiteren Schub durch die staatlichen Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie." Nun würden die Behörden in China versuchen, das Wachstum von Krediten und Immobilienpreisen zu steuern, um sicherzugehen, dass sich die Wirtschaft verlangsame.



Dies könnte sich als Gegenwind für das globale Wachstum und die Rohstoffpreise erweisen und potenziell negative Auswirkungen auf die Währungen der Schwellenländer haben. Viele Schwellenländer befänden sich erst am Anfang ihres Finanzzyklus: "Ein Stolpern Chinas könnte sie von den späteren Phasen des Zyklus, die ein stärkeres Wirtschaftswachstum signalisieren, zurückhalten", so Søndergaard. (30.06.2021/ac/a/m)





