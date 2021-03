3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Vienna Insurance Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vienna Insurance Group-Aktie

22,80 EUR -1,51% (09.03.2021, 10:42)



Wiener Börse-Aktienkurs Vienna Insurance Group-Aktie

22,80 EUR -1,72% (09.03.2021, 10:35)



ISIN Vienna Insurance Group-Aktie:

AT0000908504



WKN Vienna Insurance Group-Aktie:

A0ET17



Ticker-Symbol Vienna Insurance Group-Aktie:

WSV2



Wien Ticker-Symbol Vienna Insurance Group-Aktie:

VIG



Kurzprofil Vienna Insurance Group:



Die Vienna Insurance Group (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wien: VIG) ist eine der führenden internationalen Versicherungen in Zentral- und Osteuropa. Das Unternehmen bietet innovativen, hochwertigen Versicherungsschutz bei individueller Beratung und umfangreiche Serviceleistungen in den Bereichen Lebens- und Nichtlebensversicherungen an. Abgedeckt werden dabei über die verschiedenen Tochtergesellschaften die unterschiedlichsten Versicherungsfälle wie Kfz, Unfall, Berufsunfähigkeit, Pflege, Hausrat, Krankheit, Reise oder Rechtschutz und Lebensversicherungen. Für Geschäfts- und Privatkunden gibt es jeweils spezielle Produkte und Angebote, die auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. (09.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Vienna Insurance Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vienna Insurance Group (VIG) (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wien: VIG) unter die Lupe.Die Vienna Insurance Group habe das Ergebnis für das 4. Quartal 2020 veröffentlicht. Dieses habe größtenteils mit den Markterwartungen übereingestimmt. Die Dividende solle EUR 0,75 betragen.Das Q4-Ergebnis der Vienna Insurance Group habe weitgehend den Erwartungen entsprochen.Die Brutto-Prämien seien um 4,2% im Vorjahresvergleich gesunken, während die Analysten einen Rückgang von 2,6% erwartet hätten. Das Q4-Vorsteuerergebnis habe bei EUR 80 Mio. gelegen und somit genau den Analysten- und den Konsens-Schätzungen entsprochen. Eine bessere Schaden-Kosten-Quote (91,7%) in Q4 habe das deutlich unter den Erwartungen liegende Kapitalanlageergebnis kompensieren können. Das Unternehmen habe eine Dividende von EUR 0,75 pro Aktie angekündigt, die unter der des letzten Jahres und auch unter den Analysten- und den Konsensschätzungen von ca. EUR 1 pro Aktie liege (GJ 19: EUR 1,15). Die Solvabilität habe sich auf 195% (von 183% im 1. Halbjahr) exkl. Transitionals erhöht, inkl. Transitionals habe sie bei 235% gelegen.Der Ausblick der VIG für das GJ 21 schließe die erworbenen Aegon-Assets aus und kündige eine Schaden-Koste-Quote und Brutto-Prämien auf dem GJ 20-Level (95%, EUR 10,4 Mrd.) an, sowie ein Ergebnis vor Steuern von EUR 450-500 Mio. gegenüber der Analystenschätzung von EUR 480 Mio. Diese würden jedoch den Aegon-Beitrag im 2. Halbjahr 2021 beinhalten. Die Aegon-Assets hätten im GJ 19 einen Nettogewinn von EUR 50 Mio. erzielt.Insgesamt sähen die Analysten das Ergebnis als neutral an. Die niedrigere Dividende könne als negativ empfunden werden, entspreche aber der vom Unternehmen angestrebten Ausschüttungsquote von 30-50% (41%). Ansonsten würden die Ergebnisse im Großen und Ganzen den Erwartungen der Analysten entsprechen, und ihre Schätzungen für das Geschäftsjahr 21 lägen am unteren Ende der Prognosebandbreite, wenn man den Beitrag von Aegon berücksichtige.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Aktie von Vienna Insurance Group lautete "Kauf". (Analyse vom 09.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen: