Börsenplätze Vestas-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Vestas-Aktie:

88,20 EUR -1,58% (23.01.2020, 16:53)



Tradegate-Aktienkurs Vestas-Aktie:

87,86 EUR -1,37% (23.01.2020, 17:06)



ISIN Vestas-Aktie:

DK0010268606



WKN Vestas-Aktie:

913769



Ticker-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



Kurzprofil Vestas Wind Systems:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS, Nasdaq OTC-Symbol: VWSYF, Kopenhagen: VWS.CO) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (23.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol Kopenhagen: VWS.CO) unter die Lupe.Der dänische Weltmarktführer Vestas sei seit Jahren eines der Aushängeschilder in der Windbranche. Mit einer starken Kursperformance lasse der Turbinenbauer Wettbewerber wie die deutsche Nordex oder Siemens Gamesa weit hinter sich. Am Donnerstag falle die Aktie aber etwas zurück - ein Analyst mahne vor den Quartalszahlen zur Vorsicht.Am 5. Februar präsentiere Vestas seine Zahlen zum abgelaufenen Gesamtjahr. J.P. Morgan-Experte, Akash Gupta, rate zur Vorsicht und habe die Einstufung auf "underweight" bestätigt. Das Kursziel laute 460 Dänische Kronen (DKK) - das seien umgerechnet etwa 61,60 Euro. Grund zur Sorge bestehe aber nicht, es gebe auch anhaltend optimistische Stimmen. So sehe die Baader Bank das Ziel bei 748 DKK - das entspreche 100,10 Euro."Der Aktionär" bleibe mittelfristig klar optimistisch. Solle die Energiewende gelingen, führe an der Windkraft kein Weg vorbei - und Vestas sei hier als Weltmarktführer besten positioniert. Die Dänen würden deutlich profitabler als die Konkurrenz arbeiten und auf prall gefüllte Auftragsbücher blicken, die in den kommenden Quartalen nach und nach abgearbeitet werden könnten. Klar sei aber auch: Die Turbinenbauer seien sehr schwankungsanfällig, große Ausschläge bei den Aktien keine Seltenheit.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link