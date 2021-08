Xetra-Aktienkurs Vestas-Aktie:

32,22 EUR -1,04% (12.02.2021, 10:39)



NASDAQ OMX Nordic-Aktienkurs Vestas-Aktie:

238,70 DKK -1,36% (12.02.2021, 11:03)



ISIN Vestas-Aktie:

DK0010268606



WKN Vestas-Aktie:

913769



Ticker-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



Kurzprofil Vestas Wind Systems:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS, Nasdaq OTC-Symbol: VWSYF, Kopenhagen: VWS.CO) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (12.08.2021/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von Analyst Henry Tarr von der Privatbank Berenberg:Henry Tarr, Analyst der Privatbank Berenberg, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Windanlagenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol Kopenhagen: VWS.CO), senkt aber das Kursziel von 285 auf 280 DKK (dänische Kronen).Das dänische Unternehmen habe wegen Problemen in der Lieferkette die Erwartungen verfehlt und zudem die Jahresziele gesenkt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Kostendruck verzögere die Erholung der Margen.Henry Tarr, Analyst der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Vestas-Aktie bestätigt und das Kursziel von 285 auf 280 DKK reduziert. (Analyse vom 12.08.2021)Börsenplätze Vestas-Aktie: