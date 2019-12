Wien (www.aktiencheck.de) - Die aktuelle Verschnaufpause im Handelsstreit zwischen China und den USA liefert einen positiven Grundtenor für die globalen Aktienmärkte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Gute Zahlen zur Industriekonjunktur in China und ein leichter Anstieg der Markit-Services und Composite-Sentiment-Indikatoren für die USA hätten den wichtigsten Indices der Wall Street dann auch zu neuen Allzeithöchstständen verholfen. Dennoch sei die Stimmung an den Märkten im Handelsverlauf etwas verhalten geblieben, da nun einerseits beobachtet werde, wie der Phase-1-Deal tatsächlich umgesetzt werde (wieviel und welche Agrargüter kaufe China, wie schnell und umfassend würden die bestehenden Zölle zurückgenommen, ), andererseits aber mit Abschluss der ersten Phase die Verhandlungen zur zweiten erst richtig losgehen würden.



An den asiatischen Börsen jedenfalls wirke die Stimmung am heutigen Morgen ungetrübt und man verzeichne querbeet Zugewinne. Der Ölpreis habe erneut etwas zulegen können, während Gold sich kaum verändert gezeigt habe. Auch für den Handelsstart in Europa am heutigen Morgen würden die vorbörslichen Indikatoren auf eine eher neutrale Eröffnung hindeuten. (17.12.2019/ac/a/m)





