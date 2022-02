Was aber passiere, wenn sich die anderen drei Komponenten der finanziellen Bedingungen weiter "verschlechtern" oder verschärfen würden? Die Auswirkungen auf Konsum und Investments könnten in den nächsten Jahren schlimmer ausfallen als derzeit erwartet. Die Rezession könnte eher früher als später in Erscheinung treten.



Es sei in der Tat erwähnenswert, dass sich die Investment Grade- (IG)- und High-Yield- (HY) Kreditspreads in den USA und der EU seit Jahresbeginn ausgeweitet hätten. Für Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating (IG) rechnen die Experten von DPAM an den Kassamärkten in der EU und in den USA mit einem Anstieg von etwa 50 Basispunkten. Bei den IG-Credit-Default-Swap- (CDS) Indices überschreite man die 70 Bp-Marke, während man Ende 2021 unter 50 Bp notiert habe. Die Nervosität der HY-Anleger sei noch deutlicher zu spüren. Die Cash-Spreads bei HY seien in den USA und der EU um 85 Bp auf 365 Bp bzw. 345 Bp gestiegen. Die Auswirkungen auf die Finanzierungskonditionen der Unternehmen seien real.



Die Aktienmärkte würden nach Beweisen suchen, dass der bevorstehende geldpolitische Erhöhungszyklus nicht zu einem politischen Fehler führen werde, der eine Boom-Bust-Sequenz (Ein Boom-Bust-Zyklus bezeichne die schlagartige Rezession nach einer länger andauernden Hochphase) zur Folge habe. Die Aktienmärkte hätten die Realzinsen fest im Blick. Alle DCF- (Discount Cash Flow) Modelle würden die Sensitivität der Wachstumsraten der Unternehmenseinnahmen und -ausgaben sowie der Kapitalkosten bei der Diskontierung künftiger Unternehmens-Cashflows auf die Gegenwart bewerten. Das zyklisch bereinigte Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis (CAPE) des S&P 500 Aktienindex (Kurs-Gewinn-Verhältnis, das auf den durchschnittlichen inflationsbereinigten Gewinnen der letzten 10 Jahre basiere) habe Ende der Woche bei 35,5 gelegen. In den letzten 100 Jahren habe das mittlere CAPE PE bei einem Vielfachen von 17 gelegen.



Der Höchststand sei Ende 1999 mit einem Vielfachen von 44 erreicht worden.



Fairerweise müsse man sagen, dass wir in allen Sektoren ein hohes Maß an technologischer Innovation von Unternehmen erlebt hätten, die einen soliden freien Cashflow und eine robuste Rentabilität aufweisen würden. Außerdem habe die über ein Jahrzehnt andauernde Nullzinspolitik (ZIRP/ zero interest rate policy) zu einem ständigen Anstieg der Multiplikatoren geführt. In den wichtigsten US-Aktienindices habe die Zahl der Qualitäts-Wachstumsunternehmen die Zahl der historisch definierten Value-Unternehmen übertroffen. Darüber hinaus müssten sich Value-Unternehmen häufig in Wachstums-Unternehmen umwandeln, da ihre Geschäftsmodelle von etablierten globalen Qualitäts-Wachstumsunternehmen angegriffen und in Frage gestellt würden. Tatsache sei, dass die Nullzinspolitik in den USA und die Negativzinspolitik in der EU zu einer Fehlallokation von Kapital geführt hätten. Die derzeitige Korrektur am Aktienmarkt sei eine gesunde Anpassung. Es sei zu erwarten, dass sich die Märkte konsolidieren würden, wenn die Zentralbanken zur Normalität zurückkehren würden.



Der letzte Faktor, der die finanziellen Bedingungen beeinflussen könnte, sei die Währung. Eine aufwertende Währung könnte die Exporte belasten, gleichzeitig aber auch die importierte Inflation begrenzen. Man sollte also die Währungseffekte als einen Residualfaktor betrachten. In einem globalisierten Handelsumfeld würden sich die negativen und positiven Auswirkungen auf Wachstum und Inflation die Waage halten. Wenn man sich an der Geschichte orientiere, sollte man mit einer weniger energischen EZB und einer unerschütterlichen FED rechnen. Der Weg des geringsten Widerstands sei USD-unterstützend, was das EURUSD-Paar auf eine Prüfung von 1,10 in den kommenden Quartalen vorbereite.



Die Verschärfung der finanziellen Bedingungen in den Industrieländern sei breit angelegt. Bei der Portfoliokonstruktion sei eine Ausrichtung auf Qualität gerechtfertigt. Der Großteil der Verschärfung an den Schwellenländermärkten habe 2021 stattgefunden. Die Berücksichtigung einer Neigung zugunsten von Emerging-Markets-Anlagen könne den Kapitalerhalt in einem schwierigen Jahr 2022 unterstützen. (23.02.2022/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Der Goldman-Sachs-Financial-Conditions-Index (GS FCI) erreichte am 9. November 2021 mit 96,92 ein Allzeittief. Seitdem haben sich die finanziellen Bedingungen verschärft, so Peter De Coensel, CEO von DPAM (Degroof Petercam Asset Management).Der FCI liege heute bei 97,84. Der Höchststand des FCI sei Anfang Februar 2021 mit 97,98 erreicht worden, als die 10-jährigen US-Zinsen im ersten Quartal von 0,92% auf 1,75% gestiegen seien. Damals sei die Verschärfung der finanziellen Bedingungen in den USA durch steigende 10-Jahres-Zinsen und einen stärkeren US-Dollar getrieben worden. Die Aktienperformance sei solide gewesen, und die Kreditspreads für Unternehmensanleihen hätten im ersten Quartal stagniert.Die kurzzeitige Verschärfung der finanziellen Bedingungen im ersten Quartal 2021 sei nicht breit angelegt gewesen. Diesmal sei sie jedoch auf breiter Basis. Zunächst sollte man sich die Definition des Financial Conditions Index anschauen.Der GS FCI sei als gewichteter Durchschnitt der risikolosen Renditen, des Wechselkurses, der Aktienbewertungen und der Kreditspreads definiert, wobei die Gewichtung den direkten Auswirkungen der einzelnen Variablen auf das BIP entspreche. Dieser Index werde für alle Regionen und Länder berechnet. Wenn man "finanzielle Bedingungen" höre, denke man an diese vier Variablen (Höhe der Renditen, Wechselkurs, Aktienmarktniveau und Kreditspreads für Unternehmen). Es sei aber nicht zu vergessen, deren Richtung und Impuls mit der mittelfristigen Veränderung des Wirtschaftswachstums zu verbinden, den diese hätten einen Einfluss auf die Produktionslücke oder die (positiven und negativen) Abweichungen des Wachstums vom Potenzial. In den vergangenen 40 Jahren habe der GS FCI in den USA im Durchschnitt bei 100,60 gelegen. Seit der "Großen Finanzkrise" von 2009 liege der Index bei durchschnittlich 99,60. Es sei mit einer Umkehr des Mittelwerts zu rechnen, wenn die Zentralbanken ihre akkommodierende Politik zurückfahren würden.Als ob eine aggressive Straffung der Leitzinsen im Jahr 2022 und 2023, die von den Märkten eingepreist und von den Ökonomen kaum kritisiert werde, keine Auswirkungen auf die Inflation ... und das Wachstum haben werde. Die Märkte würden mit einer weichen Landung der Wirtschaft rechnen. Der Anstieg der langfristigen Nominalrenditen sei in der Tat gedämpft gewesen und spiegele eine Rückkehr zum Potenzialwachstum (1,8% in den USA) und zur Zielinflation ohne Probleme wider.