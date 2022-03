NYSE-Aktienkurs Verizon-Aktie:

54,66 USD +0,96% (03.03.2022, 22:00)



ISIN Verizon-Aktie:

US92343V1044



WKN Verizon-Aktie:

868402



Ticker-Symbol Verizon-Aktie:

BAC



NYSE-Symbol Verizon-Aktie:

VZ



Kurzprofil Verizon Communications:



Verizon Communications Inc. (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) ist ein weltweit führender Telekommunikationsanbieter in den Bereichen Mobilfunk, Internet und Festnetz. Das Unternehmen zählt zu einem der größten US-amerikanischen Mobilfunkanbieter, mit über 100 Millionen Kunden allein auf dem amerikanischen Mobilfunkmarkt. Das Angebotsspektrum umfasst hier mobile Kommunikationsprodukte und Datendienste für Privat- und Geschäftskunden sowie den Verkauf der entsprechenden Geräte und Accessoires wie Headsets, Bluetooth, Displayschutzhüllen und Akkus. Im Gerätebereich vertreibt Verizon Handys, Smartphones, Tablet-PCs, USB-Modems und Netbooks aller großen Marken wie Apple, Samsung, HTC, Blackberry, LG und Motorola. Der Festnetzmarkt als zweites Standbein des Unternehmens wird mit Telekommunikationsleistungen wie Festnetz-Telefonie, Internetzugängen, Breitband-Video und Datenstreaming und Dienstleistungen im Netzwerk-Bereich versorgt. (04.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Verizon: Kaufwelle auf wackligen Beinen - ChartanalyseDie Verizon-Aktie (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) fiel in den vergangenen Wochen nicht unbedingt durch schöne Trends auf und trotzdem wird diese jetzt wieder interessanter, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.So sei sie gestern eine der wenigen Dow-Aktien gewesen, die habe zulegen können. Dabei habe man auch erste Hürden innerhalb der Widerstandszone zwischen 54 USD und 54,83 USD nach oben durchbrochen. Auf Schlusskursbasis sei die Aktie zudem so teuer gewesen, wie schon seit September nicht mehr, auch wenn es noch nicht ganz gelungen sei, die Widerstandszone komplett hinter sich zu lassen.Mit Spannung werde man wahrscheinlich auf das heutige Kursgeschehen in der Verizon-Aktie schauen. Den jüngsten Gewinnen sollten sich möglichst direkt weitere Käufe anschließen, so dass man 54,83 USD hinter sich lassen könne. Wenn dies gelinge, könnten die Kurse weiter in Richtung 56 USD und daraufhin auf ca. 57,50 USD durchstarten. Wie aber bereits erwähnt, stehe die mögliche Kaufwelle noch auf wackligen Beinen. Sollten die Bullen versagen und die Range der letzten Wochen habe weiter Bestand, dürften die Kurse wieder zum Supportbereich bei 52,51 bis 51,80 USD nachgeben. (Analyse vom 04.03.2022)Börsenplätze Verizon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Verizon-Aktie:49,20 EUR -0,43% (04.03.2022, 08:53)