XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,402 EUR -2,21% (29.11.2018, 14:12)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,44 EUR -2,48% (29.11.2018, 14:27)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,89 USD +0,51% (28.11.2018, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.11.2018/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Verdacht auf Geldwäsche: Razzia bei der Deutschen Bank - AktiennewsEtwa 170 Beamte durchsuchen zurzeit mehrere Standorte der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), so die Experten von "FONDS professionell".Der Verdacht: Über Konten des Instituts in Steuerparadiesen könnte Geld aus Straftaten geflossen sein.Die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt hätten am Donnerstagmorgen Geschäftsräume der Deutschen Bank in Frankfurt, Eschborn und Groß-Umstadt durchsucht. Anlass seien Ermittlungen wegen Geldwäscheverdachts, habe die Frankfurter Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Medienberichten zufolge seien etwa 170 Beamte der Staatsanwaltschaft, des Bundeskriminalamtes, der Steuerfahndung und der Bundespolizei im Einsatz gewesen.Im Visier hätten die Ermittler demnach zwei Mitarbeiter sowie weitere bislang noch nicht identifizierte Manager der Bank. Die Auswertung von Daten der sogenannten "Offshore-Leaks" und "Panama Papers" werfe den Verdacht auf, dass die Deutsche Bank Kunden dabei geholfen habe, Offshore-Gesellschaften in Steuerparadiesen zu gründen. Geld aus Straftaten könnte über Konten der Bank geflossen sein, ohne dass das Institut Anzeige wegen Geldwäscheverdachts erstattet habe. Mehreren Medienberichten zufolge gehe es unter anderem um eine Konzerntochter auf den Britischen Jungferninseln, über die allein im Jahr 2016 über 300 Millionen Euro für mehr als 900 Kunden betreut worden sein sollten.Die Deutsche Bank habe bestätigt, dass es bei den Ermittlungen um einen Sachverhalt mit Bezug auf die Panama Papers gehe. "Wir waren der Ansicht, dass wir den Behörden alle relevanten Informationen zu den Panama Papers bereitgestellt hatten", heiße es in einer Mitteilung. Selbstverständlich werde die Bank eng mit der Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main kooperieren, da ihr daran gelegen sei, alle Verdachtsmomente aufzuklären. "Wir haben in den vergangenen Jahren stets bewiesen, dass wir mit den Behörden vollumfassend kooperieren. Und das werden wir auch weiter so halten", teile das Institut mit. Die Aktie der Deutschen Bank habe deutlich nachgegeben, am Donnerstagvormittag habe das Papier zeitweise mehr als vier Prozent im Minus gelegen.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: