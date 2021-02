München (www.aktiencheck.de) - Nach Jahren zunehmender Globalisierung dürfte die weltweite Vernetzung der Wirtschaft künftig langsamer verlaufen, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Getrieben werde dieser Trend in Asien vor allem von China, dessen aktueller Fünfjahresplan vor allem eine Stärkung der Binnennachfrage vorsehe. Im Bereich der Produktion wolle man geschlossenere Lieferketten aufbauen. Die Neuordnung der Lieferketten dürften die USA auch unter ihrem neuen Präsidenten Joe Biden weiter forcieren. Dessen Motto "Buy American" zeige zudem, wohin die Reise gehe. In Europa befördere vor allem die Erfahrung mit der Covid-Pandemie den Gedanken, die standortnahe Produktion zu stärken und damit Produktionsabläufe auch in schwierigen Zeiten zusichern.Diese Neuordnung werde nicht ohne Auswirkungen auf die Kapitalanlage bleiben. Bisherige Gewinner der Globalisierung könnten künftig zu den Verlierern zählen. Neben den Risiken bestünden allerdings auch Chancen. Denn Anlegern eröffne die Entwicklung neues Investitions- und Diversifikationspotenzial über geografische Regionen hinweg. Chancen sehe Greil vor allem für Aktien und Anleihen aus den Schwellenländern, allen voran aus China, das als wirtschaftliches Zentrum Asiens im Mittelpunkt desjenigen Wirtschaftsraums mit dem größten Wachstumspotenzial stehe. Unternehmen, die von starken Binnenmärkten in Asien profitieren würden, sollten sich daher langfristig besonders gut entwickeln. Da sich das Investmentuniversum ausweite und sich zugleich die wichtigen Wirtschaftsregionen voneinander tendenziell entkoppeln würden, dürften Investments in unterschiedliche Regionen zudem stärker diversifizierend als in der Vergangenheit wirken. Ein potenzieller Gewinner sei auch das Klima: Denn der Rückgang des globalen Handels führe zu kürzeren Transportwegen und damit zu geringeren Emissionen. (04.02.2021/ac/a/m)