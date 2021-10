Für das erste Halbjahr 2021 weise das Unternehmen ein Umsatzplus von 19 Prozent auf 15,6 Millionen Euro aus. Das bereinigte EBITDA habe sich mit -2,1 Millionen Euro exakt auf den Wert des Vorjahreszeitraums belaufen.



Veganz sei vielversprechend positioniert, um vom Wachstum des deutschen Milliarden-Markts für vegane Lebensmittel weiter zu profitieren. Sobald das Unternehmen ausreichend Details zum geplanten Börsengang vorlegt, wird "Der Aktionär" eine Bewertung abgeben, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.10.2021)



Kurzprofil Veganz Group AG:



Veganz, 2011 in Berlin gegründet, wurde als erste vegane Supermarktkette Europas bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie schaffte es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend am Markt zu etablieren. Inzwischen sind rund 400 Produkte unter der Marke Veganz entwickelt worden. Das aktuelle Produktportfolio umfasst 120 Produkte über viele Kategorien und ist weltweit in 28 Ländern und in über 22.000 Märkten des Lebensmitteleinzelhandels und in Drogeriemärkten erhältlich. Zudem wird das Veganz-Produktportfolio kontinuierlich um qualitativ hochwertige, innovative Artikel erweitert sowie die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Für dieses Engagement wurde Veganz 2021 als einziges deutsches Unternehmen in einem exklusiven "Handelsblatt"-Ranking unter die Top-3-Innovationsbrands und zur innovativsten Food Brand Deutschlands gewählt. (13.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Das Segment der veganen Lebensmittel in Deutschland boomt und Veganz zählt dort zu den bekanntesten Marken, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Nach dem Strategiewechsel weg von eigenen Ladengeschäften, hin zum Multi-Sortiment-Anbieter für Supermärkte, plane das Unternehmen in den nächsten Monaten sein IPO im Scale Segment der Frankfurter Börse.Die Berliner würden ein IPO-Volumen von bis zu 50 Millionen Euro anpeilen, das sich aus neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie aus der Platzierung durch Altaktionäre zusammensetze.