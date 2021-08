Tradegate-Aktienkurs Vectron Systems-Aktie:

12,70 EUR +0,79% (12.08.2021, 10:51)



XETRA-Aktienkurs Vectron Systems-Aktie:

12,66 EUR +0,96% (12.08.2021, 10:43)



ISIN Vectron Systems-Aktie:

DE000A0KEXC7



WKN Vectron Systems-Aktie:

A0KEXC



Ticker-Symbol Vectron Systems-Aktie:

V3S



Kurzprofil Vectron Systems:



Mit mehr als 240.000 Installationen ist die börsengelistete Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen. Stabile Hardware kombiniert mit flexibler, zuverlässiger Software hat Vectron zum Marktführer für Kassenlösungen im deutschsprachigen Raum und in Benelux in den Branchen Gastronomie und Bäckerei gemacht. Mehrere Hundert Fachhandelspartner vertreiben die Produkte international. Digitale Cloud Services werden unter den Markennamen myVectron und bonVito angeboten. Das Spektrum reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting. Alle Dienste sind direkt mit dem Kassensystem verbunden. Weitere Informationen unter www.vectron.de. (12.08.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Vectron Systems-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Peu à peu arbeitet sich die Vectron Systems-Aktie (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die jüngste Aufwärtsbewegung könnte aber erst der Anfang sein, denn der Anbieter von Kassensystemen bestehend aus Hardware, Software und Cloud- Services mit Schwerpunkt in den Branchen Gastronomie und Bäckerei stehe operativ vor wieder deutlich besseren Zeiten. Regulatorische Maßnahmen würden eine Neuanschaffung oder Umrüstung bestehender Kassen erfordern. Aufgrund der Pandemie sei es diesbezüglich zu Verzögerungen gekommen. Erst weniger als die Hälfte der Kassen dürften aktuell die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Daneben dürften sich auch aus den digitalen Services immer mehr positive Effekte ergeben. Dies gelte vor allem für die Tochter bonVito, die 2021 auf Vectron verschmolzen werde. Die Firma verfüge über ein cloudbasiertes Kundenbindungssystem - mit großen Wachstumschancen: "Damit verbunden ist eine deutliche Erhöhung der wiederkehrenden Einnahmen", so die Analysten von GBC. Sie hätten sich im ersten Halbjahr von rund 1,7 Mio. auf 3,1 Mio. Euro erhöht.Die Strategie von Vectron sollte mittelfristig deutliche höhere Umsätze bei einer stetigen Margenverbesserung bringen. Schon die Entwicklung im Quartal per Ende Juni gebe Anlass zur Hoffnung: Während der Umsatz um 145 Prozent auf 12,5 Mio. Euro nach oben gesprungen sei, habe das EBITDA von minus 0,7 Mio. auf plus 3,3 Mio. Euro gedreht. In den ersten sechs Monaten seien der Umsatz um 66 Prozent auf 20,9 Mio. Euro gestiegen und das EBITDA habe von minus 1,3 Mio. Euro auf plus 3,9 Mio. Euro gedreht. GBC sehe Potenzial bis 21,55 Euro. Das wäre ein Plus von 69 Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 31/2021)Börsenplätze Vectron Systems-Aktie: