NASDAQ-Aktienkurs VectoIQ Acquisition-Aktie:

31,37 USD -7,71% (02.06.2020)



ISIN VectoIQ Acquisition-Aktie:

US92243N1037



WKN VectoIQ Acquisition-Aktie:

A2P1CV



NASDAQ-Ticker-Symbol VectoIQ Acquisition-Aktie:

VTIQ



Kurzprofil VectoIQ Acquisition Corp.:



VectoIQ Acquisition (ISIN: US92243N1037, WKN: A2P1CV, NASDAQ-Symbol: VTIQ) ist ein Unternehmen aus den USA, das zum Zweck der Fusion, des Umtauschs, des Erwerbs von Vermögenswerten, des Aktienkaufs, der Rekapitalisierung oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses mit einem oder mehreren Unternehmen gegründet wurde. (03.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VectoIQ Acquisition-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von VectoIQ Acquisition Corp. (ISIN: US92243N1037, WKN: A2P1CV, NASDAQ-Symbol: VTIQ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei soweit: Die Anteilseigner von VectoIQ hätten der Fusion mit Nikola Motor grünes Licht erteilt. Damit stehe dem Unternehmenszusammenschluss nichts mehr im Wege. Laut Firmenlenker Trevor Milton werde am Donnerstag der Handel der "neuen" Nikola Corp. aufgenommen. Viele Anleger und Fans hätten auf diesen Tag gewartet.Im Vorfeld seien die Erwartungen an die Gesellschaft enorm. Im gestrigen Handel habe VectoIQ zwischenzeitlich ein neues Hoch erreicht, sei jedoch im weiteren Handelsverlauf zurückgefallen. Aktuell belaufe sich die Marktkapitalisierung des Start-ups auf rund zehn Milliarden Dollar.Nikola wage mit hohen Erwartungen den Sprung aufs Börsenparkett. Denn die Gesellschaft müsse in den kommenden Jahren beweisen, die hippen Fahrzeuge mit Batterien oder Brennstoffzellen auch im großen Stil zu produzieren. Der Milliardenbewertung stehe quasi ein Umsatz von aktuell null Dollar gegenüber. Kein Wunder, dass Nikola Motor des Öfteren mit Tesla in seinen ersten Börsenjahren verglichen werde.Die siedend heiße Story rund um Nikola Motor nehme Fahrt auf. "Der Aktionär" rechne mit volatilen ersten Handelstagen. Um die durchaus sportliche Bewertung zu rechtfertigen, müsse das Management in den kommenden Monaten auch liefern. Mit einer Vision zu elektrisieren ist das eine - die Umsetzung in die Realität das andere, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.06.2020)