Kurzprofil Vapiano SE:



Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, WKN: A0WMNK, Ticker-Symbol: VAO) ist eine Franchise-Restaurantkette mit italienischer Küche. Das erste Restaurant wurde 2002 in Hamburg eröffnet. Inzwischen ist Vapiano in über 30 Ländern auf 5 Kontinenten vertreten. Die Menüauswahl umfasst vor allem Pasta, Pizza, Antipasti und Salate. Die Speisen werden gemäß dem "Fresh Casual Dining"-Konzept frisch und meist in gläsernen Show-Küchen an verschiedenen Stationen vor den Augen der Gäste zubereitet. Darüber hinaus gibt es in jedem Restaurant eine Getränke-Bar und Lounge-Bereiche für Kaffespezialitäten oder Drinks. Das Bezahlsystem funktioniert über eine Chipkarte, über die beim Verlassen des Restaurants abgerechnet wird. (08.10.2018/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Vapiano-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Restaurantkette Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, WKN: A0WMNK, Ticker-Symbol: VAO) unter die Lupe.Vor knapp einem Jahr (Ausgabe Nr. 45/2017) hätten die Experten erstmals die Vapiano-Aktie besprochen und nur risikobereiten Investoren empfohlen, weil seinerzeit schon viel positive Entwicklung eingepreist gewesen sei. Diese Einschätzung bewahrheite sich nun insoweit, als die Restaurantkette nach enttäuschenden Zahlen brutal abgestraft worden sei und inzwischen nur noch bei gut einem Drittel des Emissionskurses notiere.Stein des Anstoßes seien die Zahlen zum ersten Halbjahr 2018 gewesen, die den Eindruck machen würden, als wenn die Hamburger ihr bisheriges Wachstumstempo nicht annähernd fortsetzen könnten. Zwar habe der Umsatz um 14% auf 175,1 Mio. Euro zulegen können, habe damit aber deutlich unter der Wachstumsrate des Vorjahreszeitraums (+41%) gelegen. Flächenbereinigt, also ohne die Neueröffnungen, habe aufgrund des heißen Sommers sowie einer schwachen Entwicklung des schwedischen Joint-Ventures sogar ein Minus von 0,8% hingenommen werden müssen. Das habe in Verbindung mit den hohen Vorlaufkosten für Neueröffnungen dazu geführt, dass der Periodenverlust um 20% auf 17,9 Mio. Euro ausgeweitet worden sei.Das Ganze habe allerdings auch eine positive Seite, denn die Bewertung der Aktie habe sich noch stärker ermäßigt als das Wachstumstempo und komme nun schon fast günstig daher. Sofern in den kommenden Jahren ein Umsatzwachstum um 10% und mittelfristig eine Nettomarge von 5% erreicht werden könne, signalisiere das Bewertungsmodell der Experten bereits deutliches Aufwärtspotenzial, während die Firma selbst nach wie vor mit wesentlich höheren Wachstumsraten plane.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link