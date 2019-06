Tradegate-Aktienkurs Vapiano-Aktie:

6,15 EUR -0,49% (27.06.2019, 10:16)



XETRA-Aktienkurs Vapiano-Aktie:

6,15 EUR -1,13% (27.06.2019, 10:44)



ISIN Vapiano-Aktie:

DE000A0WMNK9



WKN Vapiano-Aktie:

A0WMNK



Ticker-Symbol Vapiano-Aktie:

VAO



Kurzprofil Vapiano SE:



Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, WKN: A0WMNK, Ticker-Symbol: VAO) ist eine Franchise-Restaurantkette mit italienischer Küche. Das erste Restaurant wurde 2002 in Hamburg eröffnet. Inzwischen ist Vapiano in über 30 Ländern auf 5 Kontinenten vertreten. Die Menüauswahl umfasst vor allem Pasta, Pizza, Antipasti und Salate. Die Speisen werden gemäß dem "Fresh Casual Dining"-Konzept frisch und meist in gläsernen Show-Küchen an verschiedenen Stationen vor den Augen der Gäste zubereitet. Darüber hinaus gibt es in jedem Restaurant eine Getränke-Bar und Lounge-Bereiche für Kaffespezialitäten oder Drinks. Das Bezahlsystem funktioniert über eine Chipkarte, über die beim Verlassen des Restaurants abgerechnet wird. (27.06.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Vapiano: Zeit gewonnen - AktienanalyseDrei Mal hatte Vapiano (ISIN: DE000A0WMNK9, WKN: A0WMNK, Ticker-Symbol: VAO) die Vorlage seiner Jahreszahlen verschoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe,Vergangene Woche sei es nun endlich so weit gewesen. Und das, was die Restaurantkette geliefert habe, sei wenig ermutigend gewesen. Zwar habe Vapiano seinen Umsatz dank Neueröffnungen um gut 14 Prozent auf 372 Mio. Euro steigern können. Auf vergleichbarer Fläche seien die Erlöse allerdings um ein Prozent gesunken - angesichts des starken Wachstums in der Gastrobranche ein schwaches Ergebnis.Wie tief das Unternehmen tatsächlich in der Patsche sitze, würden andere Zahlen zeigen: So habe sich der Verlust 2018 auf 101 Mio. Euro mehr als verdreifacht. Gleichzeitig sei die Eigenkapitalquote von 37,4 auf 13,3 Prozent gesunken. CEO Cornelius Everke habe daher nichts beschönigen wollen: "Das vergangene Jahr war eine Enttäuschung für uns." Und weiter: "Das ganze Unternehmen war auf Wachstum getrimmt und hatte dabei die Profitabilität nicht immer im Blick."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Vapiano-Aktie: