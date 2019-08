Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Vapiano SE:



Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, WKN: A0WMNK, Ticker-Symbol: VAO) ist eine Franchise-Restaurantkette mit italienischer Küche. Das erste Restaurant wurde 2002 in Hamburg eröffnet. Inzwischen ist Vapiano in über 30 Ländern auf 5 Kontinenten vertreten. Die Menüauswahl umfasst vor allem Pasta, Pizza, Antipasti und Salate. Die Speisen werden gemäß dem "Fresh Casual Dining"-Konzept frisch und meist in gläsernen Show-Küchen an verschiedenen Stationen vor den Augen der Gäste zubereitet. Darüber hinaus gibt es in jedem Restaurant eine Getränke-Bar und Lounge-Bereiche für Kaffespezialitäten oder Drinks. Das Bezahlsystem funktioniert über eine Chipkarte, über die beim Verlassen des Restaurants abgerechnet wird. (16.08.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vapiano-Aktienanalyse von Andreas Deutsch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Restaurantkette Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, WKN: A0WMNK, Ticker-Symbol: VAO) unter die Lupe.Deal geplatzt: Das angeschlagene Unternehmen werde sein US-Geschäft nicht los. Die Börse reagiere sauer - die Anleger würden aus der Aktie flüchten. In Frankfurt falle das Papier um 1,3 Prozent auf 4,34 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit dem IPO vor knapp zweieinhalb Jahren. Wie solle bloß die Wende gelingen?Es sei gerade einmal sieben Monate, dass die kalifornische Beteiligungsgesellschaft Plutos Sama einen Vertrag unterzeichnet habe, demzufolge sie für 20 Mio. Dollar die Vapiano-Anteile an mehreren US-Firmen übernehme und noch Entwicklungskosten zahle.Vollzogen worden sei die Transaktion aber noch nicht - und dürfte nun wohl gestorben sein. Man habe die für Plutos Sama geltende "Exklusivität" des Vertrags aufgehoben, habe Vapiano am Freitag in Köln mitgeteilt. Grund: Plutos Sama habe bisher nicht gezahlt.Ganz außen vor sei Plutos Sama aber noch nicht. Man wolle "die Gespräche über einen möglichen Vollzug der Transaktion im guten Glauben fortsetzen", habe es in der Mitteilung geheißen.Vapiano stecke tief in den roten Zahlen, der Chart sei ein Trauerspiel. Seit dem Börsengang im Juni 2017 habe der Titel 81 Prozent verloren. Seit dem Hoch Ende 2017 seien es 83 Prozent. Vapiano habe viel Vertrauen verspielt. Der Plan von CEO Cornelius Everke, Kosten zu reduzieren und Arbeitsabläufe zu verbessern, haue offensichtlich niemanden vom Hocker.Ergo: Man sollte nie in ein fallendes Messer greifen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.08.2019)