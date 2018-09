Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Vapiano SE:



Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, WKN: A0WMNK, Ticker-Symbol: VAO) ist eine Franchise-Restaurantkette mit italienischer Küche. Das erste Restaurant wurde 2002 in Hamburg eröffnet. Inzwischen ist Vapiano in über 30 Ländern auf 5 Kontinenten vertreten. Die Menüauswahl umfasst vor allem Pasta, Pizza, Antipasti und Salate. Die Speisen werden gemäß dem "Fresh Casual Dining"-Konzept frisch und meist in gläsernen Show-Küchen an verschiedenen Stationen vor den Augen der Gäste zubereitet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vapiano-Aktienanalyse von Matthias J. Kapfer vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Restaurantkette Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, WKN: A0WMNK, Ticker-Symbol: VAO) unter die Lupe.Das Unternehmen habe die Auswirkungen der Hitze-Welle in Europa unmittelbar zu spüren bekommen. Nach der Senkung der Jahresprognose verliere der Titel mehr als ein Viertel seines Werts.Die Restaurantkette kappe ihre Ziele für den Umsatz, das Wachstum und das operative Ergebnis. Grund für diesen Schritt sei eine schwächere Entwicklung in Schweden sowie der Hochsommer, der vor allem zu einem Besucherrückgang in den europäischen Innenstädten geführt habe.Statt einem Nettoumsatz von 390 bis 420 Millionen Euro prognostiziere das Unternehmen nun einen Erlös von 385 bis 400 Millionen Euro. Der operative Gewinn sei auf den Rahmen von 42 bis 47 Millionen Euro korrigiert worden (vorher: 48 bis 54 Millionen Euro).Am Donnerstagvormittag setze sich die Talfahrt weiter fort - das Papier falle in den Vormittagsstunden um weitere zehn Prozent bis auf knapp über 13 Euro. Insgesamt belaufe sich das Minus seit der Senkung der Prognosen auf rund 25 Prozent.Investoren sollten derzeit lieber die Finger von der Vapiano-Aktie lassen, so Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.09.2018)