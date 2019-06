Börse Stuttgart-Aktienkurs Valora-Aktie:

222,00 EUR -0,89% (27.06.2019, 14:02)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Valora-Aktie:

248,50 CHF -2,36% (27.06.2019, 14:25)



ISIN Valora-Aktie:

CH0002088976



WKN Valora-Aktie:

870262



Ticker-Symbol Valora-Aktie:

VLON



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Valora-Aktie:

VALN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Valora-Aktie:

MKRMF



Kurzprofil Valora Holding AG:



Die Valora Holding AG (ISIN: CH0002088976, WKN: 870262, Ticker-Symbol: VLON, SIX Swiss Ex: VALN; Nasdaq OTC-Symbol: MKRMF) führt als Retailunternehmen ein Netzwerk von rund 2.800 Convenience- und Food-Service-Verkaufsstellen an Hochfrequenzlagen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg, den Niederlanden und Frankreich. Täglich besuchen über eine Million Kunden die kleinflächigen, gut positionierten Verkaufsformate und nutzen die bekannten Eigenmarken. Zum Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo und ok.-.



Außerdem betreibt Valora eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Insgesamt arbeiten rund 15.000 Menschen im Netzwerk der Valora Gruppe. Das Unternehmen erzielt jährlich einen Aussenumsatz von über CHF 2,7 Mrd. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Muttenz, Schweiz. Die Namenaktien der Valora Holding AG (VALN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen unter www.valora.com (27.06.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Valora-Aktienanalyse von Aktienanalystin Lorena Zini von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie der Valora Holding AG (ISIN: CH0002088976, WKN: 870262, Ticker-Symbol: VLON, SIX Swiss Ex: VALN; Nasdaq OTC-Symbol: MKRMF).Strategische Relevanz der gewonnenen SBB-Ausschreibung: 1) Valora habe sich durch den Zuschlag die schweizweit vermutlich attraktivsten Convenience-Food-Standorte (262 POS) für die nächsten elf Jahre sichern können; 2) Schweizer Bahnstationen würden durchweg positive Kennzahlen, wie z.B. steigende Passagierzahlen zeigen (VontE: CAGR von 2% bis 2030); 3) der Einzelhandel-Umsatz in solchen Bahnstationen dürfte künftig noch stärker als die Passagierzahlen ansteigen (im Fokus: Convenience-Food).Rentabilitätsschub dank Umsatzwachstum und Kategorienmanagement: Kombiniere man ein externes Umsatzwachstum von jährl. 2 bis 3% mit einer Umstellung auf profitablere Produktkategorien ließe sich die Bruttomarge durchaus um 50 Bp pro Jahr steigern. Bei den bestehenden Shops dürfte das Wachstum bei 0,5% liegen, während der Rest durch Ausbau des Verkaufsnetzes entstehe (über 50 POS p.a.).Zusätzliche Effizienzmaßnahmen: Weitere Effizienzsteigerungen würden sich v.a. durch Nutzung von Synergien bei Food Service Germany, gezielten Maßnahmen bei Retail DE und die Einrichtung einer spartenübergreifend genutzten Serviceorganisation realisieren lassen.2019 und 2020 würden Übergangsjahre sein, die durch erhebliche Investitionen in die SBB-Einführung und den Ausbau der Bretzel-Produktion belastet würden. Aufgrund der Einführung von IFRS 16 werde es etwas schwierig sein, die zugrundeliegende Performance des Unternehmens 2019 zu verfolgen. Die Geschäftsleitung habe am Investorentag eine optimistische Botschaft vermittelt. Der Analyst sei jedoch nach wie vor vorsichtig, da die Investitionen erheblich gestiegen seien. Dies hemme die FCF-Generierung des Unternehmens und gefährde seine "Aktien-Story der Cash-Maschine".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Valora-Aktie: